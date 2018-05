Adelante, CPCCS

Cuando el Estado no cumple con la administración correcta, sino que por su órgano fiscalizador no censura ni fiscaliza conforme lo dispone el artículo 131 de la Constitución, da como resultado la acción de la consulta popular (4 de febrero de 2018) que por votación, el pueblo cesó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio; que es consustancial con el título IX de Supremacía de la Constitución, y bajo el régimen de transición, con el capítulo III de Transición Institucional y el artículo 21 que dispone “(...) a quienes se les encarga las funciones, la minúscula consideración, no dejar vacíos administrativos”; que ahora les molesta a correístas-morenistas pues atenta contra su Constitución.

Dicha Constitución ha sido para aquellos lo máximo en derechos para ser juez y parte en 10 años de proliferación de saqueo de fondos públicos, ataque a la economía de la seguridad social, a las reservas del Banco Central; de corrupción a la niñez con abastecimiento de drogas y de pedófilos en planteles escolares, narcotráfico; esto, con el actual gobierno comienza a desmantelarse, salvo que el Ejecutivo sea mal asesorado y no refuerce la moral en el sector público. Señores del CPCCS transitorio, si los perros ladran, es que van avanzando.(O)

Salvador Loffredo Autheman, ingeniero civil, Guayaquil