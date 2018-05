Buscar guía sabia

Rara vez y casi nunca se escucha a las autoridades y a los políticos tomar en cuenta a Dios, en una entrevista en los medios de comunicación, y mucho menos darle un lugar importante.

Me llamó la atención y aplaudo estas palabras del doctor Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS), en entrevista publicada en este prestigioso medio, el domingo 13 de mayo del presente año, quien tras la consulta popular del 4 de febrero de 2018, está a la cabeza de la evaluación y selección de autoridades de los organismos de control: “Le voy a pedir a Dios, en mis oraciones, que no me envanezca y ojalá responda a esta confianza del pueblo”.

El doctor Trujillo, al considerar a Dios y pedirle en oración que no se envanezca, dejó muy claro que él solo no puede hacerlo sino que necesita de la ayuda del dueño de la creación. Estoy convencida de que Dios le da sabiduría, jamás lo inducirá a hacer lo que no debe, ¿por qué?, en el Salmo 19:7-10, dice: “La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma; el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón; el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre; los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos; deseables más que el oro; sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal”.

Dios lo bendiga y ayude en esta tarea que solo con Él podrá responder a la confianza del pueblo ecuatoriano, recordándole que Dios dice en Romanos 13: 1-4: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo”.(O)

Sara Gómez Arreaga, licenciada en Periodismo, Guayaquil