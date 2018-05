Para Lenín, carta Nº 2

Querido Lenín: Como recordarás, justo hace un año, un poco antes de que empezaras a ejercer el cargo de presidente de la República, te escribí. Hoy lo vuelvo a hacer, en parte para agradecerte, en parte para preguntarte ciertas decisiones tuyas que no acabo de entender.

Te quiero agradecer porque veo que con tu tono sereno, tranquilo y conciliador estás recuperándonos como nación; veo que poco a poco los odios se van apaciguando. También te agradezco porque nos libraste del hartazgo que tu antecesor nos causó, tú no has copado todos los espacios, has respetado a la prensa y vas a eliminar esas absurdas instituciones de control que pretendían callarnos a quienes opinábamos diferente, aunque fuera a través de “regalitos amables”, pero callarnos.

También aplaudo la lucha contra la corrupción, el saber que al menos algunos de los 40 ladrones de Alí Babá están presos, es un gran alivio. Saber que el gato ya no estará de despensero, es otra buena cosa. A propósito, ¿por qué mandaste esa terna de mujeres tan poco aptas para ocupar la vicepresidencia? ¿Es que no había nadie más a la altura del cargo? No lo creo. Y claro, salió electa una de las inútiles, justo la que desconoce el significado de nepotismo, ¿o me equivoco?

Intentas eliminar tanto ministerio inservible, y me parece bien. Mandar a Ehlers a no hacer nada en su casa fue un gran acierto, pero faltan. Todavía sobran instancias improductivas, pipones a quienes los ecuatorianos honestos estamos cansados de pagar sueldo. Has pedido renuncias a quienes fallaron y está bien, pero ¿qué te hace mantener a toda costa a funcionarios heredados del régimen anterior, cuyo cese de funciones la ciudadanía clama? ¿Es que no se oye en las altas esferas o es que se hacen los sordos?

Dos cosas no me dejan dormir, porque soy de esas personas que no pueden conciliar el sueño cuando no entienden algo (ya te imaginarás mis insomnios en los tiempos del álgebra y la trigonometría). Lo que no entiendo, y como dice Condorito: ¡Exijo una explicación!, es ¿por qué seguimos jugando el juego de Julián Assange y por qué pagamos la seguridad de Mashi Rafael? ¿Qué hay detrás de eso, qué se esconde ahí? Me dirás que hay acuerdos, leyes, tratados, convenios que no se pueden deshacer de un plumazo, pero ¿qué esperas para empezar a deshacerlos? Estoy segura de que la mayoría de ecuatorianos queremos que el dinero que nos cuestan estos dos señores se invierta en educación, en salud.

La crisis sigue, Lenín. Las pequeñas empresas culturales seguimos nadando a contracorriente sin acceso a créditos baratos, con aduanas que desilusionan, con unos costos de correo que nos ponen el pie, con un Ministerio que nació sin brújula y en once años no ha logrado encontrarla. La cultura, querido Lenín, es mucho más que reabrir un museo, en este campo, como habría dicho mi abuela: “Estamos en veremos”.

Finalmente, por el bien del país, espero que tu joven ministro de Economía, hasta hace poco vocero de las Cámaras, no nos defraude.

Hasta el otro año, presidente, ojalá el próximo balance tengamos un saldo a favor. (O)