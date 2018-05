Comunismo y miseria

Los venezolanos entran al Ecuador por la frontera; la miserable actitud del Gobierno de Venezuela sobre el éxodo de sus ciudadanos, es que se lava simplemente las manos de sus responsabilidades, para lo cual el pueblo lo eligió.

¿No que el comunismo ayuda al pobre, no que les mejora la calidad de vida, no que les proporciona un buen vivir, salud, educación, trabajo, comida, seguridad? ¿Dónde se ve eso, en Venezuela?, por ningún lado, todo lo contrario es lo que está sucediendo. Me gustaría oír la opinión de la vicepresidenta Vicuña y de la canciller Fernández, fervientes admiradoras del tirano venezolano y de la doctrina comunista, sobre la miserable situación que están pasando millones de venezolanos, quienes ahora tienen que incluso soportar olas de rechazo en los países en que se refugian. ¿Qué opinan del éxodo masivo de los venezolanos, comparable al de los hebreos cuando salieron buscando la tierra prometida, huyendo de los egipcios? ¿Qué opinan del comunismo practicado en Venezuela?, es ese sistema obsoleto que fracasó en la tierra donde nació, Rusia, y en todos los países satélites de la Unión Soviética, por ser un sistema opresivo, denigrante, totalitario que finalmente colapsó; donde las élites en el poder son las que gozan de privilegios desconocidos para el pueblo, donde los que están en el poder amasan inmensas fortunas con las que viven como reyes, como ha pasado en nuestro país, mientras el pueblo no recibe ni siquiera una buena atención médica, se muere de hambre. Sobre este tema, estos personajes de nuestra política guardan silencio, no dicen absolutamente nada, no rechazan la injusticia que se está cometiendo en Venezuela; solo se limitan a alabar a aquel que está matando en todo sentido a su propia gente. Los ciudadanos deben tomar conciencia de lo que el comunismo representa, repartición de misera, de pobreza, de hambre, de desesperanza, de opresión, de persecución.(O)

Nelly Lozada García, Guayaquil