La fe usada y la mirada de Saeid Sadeghi

El documental de Maryam Ebrahimi, Más fuerte que una bala, estrenado en el festival EDOC en Quito, sobre el fotógrafo de guerra iraní Saeid Sadeghi, me recordó unos versos de Dylan Thomas que citaré después. Ahora serían abstractos e inasibles.

Sadeghi, en cambio, fue un fotógrafo concreto y rotundo durante la sanguinaria y delirante guerra entre Irán e Irak entre 1980 y 1988. Sanguinaria porque hubo más de un millón de muertos y heridos, y delirante –adjetivo que debería ser sinónimo de guerra– porque no se resolvió nada de aquello que la originó. Más de treinta años después, Sadeghi recorre zonas del conflicto para buscar a algunos de los jóvenes que fotografió en aquel entonces. Es aquí donde arranca el documental y se desata el recuerdo del horror. Encuentra a muy pocos. En su recorrido se descubre cómo se perfiló, del lado iraní, el reclutamiento de jóvenes para participar en la guerra. En realidad fue algo más que un reclutamiento. Fue una campaña propagandística orquestada desde la religión chiita, bajo la dirección del ayatolá Jomeini, quien fundó en 1979 una fuerza paramilitar denominada Basij, compuesta sobre todo por voluntarios jóvenes a órdenes de la Guardia Revolucionaria Islámica. En el documental se exponen las fotos que tomó Sadeghi en aquella época, y que fue una de las tantas herramientas propagandísticas para exacerbar y convocar a esos jóvenes a que participen en la guerra. Pero ahora Sadeghi es mucho mayor y sabe lo que ocurrió después, con los cientos de miles de muertos del lado iraní, y trata de comprender lo ocurrido.

Durante gran parte del documental, el espectador se puede quedar un poco perplejo porque las voces en off de los testimonios son una mezcla de la riqueza metafórica del farsi o persa, quizá uno de los idiomas más sofisticados para la creación poética, y la repetición y ampliación de las creencias o consignas de los mártires islámicos. Uno tras otro se van detallando los dogmas por el cual los mártires justifican su muerte, bien para cumplir con su lectura del Corán, por acabar con los “infieles” (es decir, aquellos que no profesan su religión), y por recibir, gracias a su sacrificio mortal, el rango de mártires y, por lo tanto, el cumplimiento de una promesa celestial en un paraíso. También se puede ver, en las fotos de Sadeghi, el entusiasmo delirante de los jóvenes que se enrolan en el cuerpo Basij, los padres y madres que besan a sus hijos entusiasmados por ese honor mortal al que van a ser destinados. Ese entusiasmo generalizado se traslada a los distintos frentes de batalla donde continúa el fervor. Pero todo, gradualmente, empieza a estallar en pedazos. Muerto tras muerto que fotografía Sadeghi, empiezan a salir voces disidentes que le reprochan tomar esas fotografías, que salen reproducidas en los medios de prensa iraníes, para agitar el furor por la guerra como un proyecto de fe y nación a la que hay que sacrificarle cualquier cosa. Pero son pocas esas voces críticas. Sadeghi siguió con su trabajo y colaboró con el aparato propagandístico. La cúspide de esa propaganda fue el sacrificio de miles de jóvenes de Basij en la ofensiva de la Operación Ramadán a Basora, en la que se echaban a tierra para detectar las minas personales, destrozando sus cuerpos, y así facilitar el paso de las tropas de ataque.

Años después vino el sentimiento de culpa. Los primeros planos de Sadeghi mirando el paisaje, en silencio, son constantes. La toma recurrente del viaje en tren donde solo se ven las rieles que quedan atrás, insisten en remarcar una especie de arrepentimiento por lo que pasó. Sadeghi está, más que torturado, perplejo por no haber tenido la suficiente lucidez como para darse cuenta que fue utilizado, y que él mismo se sometió, bajo el entusiasmo nacionalista y religioso, muy bien orquestado por Jomeini, a colaborar con ese horror. Y no menos perplejo se queda cuando visita uno de los memoriales de esa guerra y encuentra a niños que juegan con algún armamento de exposición y escuchan a un adoctrinador que alaba a los muertos como esos mártires que alcanzaron el paraíso. Como si nada se hubiera aprendido de esa guerra. La conclusión de Sadeghi, sin embargo, es definitiva: la guerra no fue solo contra Irak, sino que fue una guerra creada para resistir la disidencia interna contra el gobierno iraní, y nada mejor para eso que apelar al orgullo nacional y religioso que lo haría intocable. Aquí es donde al ver ese furor ansioso por participar en esa guerra y convertirse en mártires que recordé los versos de Dylan Thomas: “Este lado de la verdad / No puedes ver, hijo mío / Rey de ojos azules / En el cegador país de la juventud / Que todo está deshecho”. Porque este podría haber sido el subtítulo del documental de Ebrahimi: “El cegador país de la juventud”. Pero cegado por los inescrupulosos líderes políticos que repiten consignas y la irresponsabilidad de quienes los secundan. Esta ceguera suicida está muy bien analizada en Mártires mortíferos: un itinerario por el cerebro de los suicidas atacantes, de Adolf Tobeña, donde se exponen los mecanismos psicológicos y cognitivos por los cuales se induce a la muerte suicida contra el instinto de la vida.

Fue el mismo Jomeini quien, luego de perder la guerra, sentenció otra muerte, esta muy diferente y aparentemente menor, pero que termina tocando a Occidente: la fatwa contra el escritor Salman Rushdie por haber escrito, en inglés, su novela Los versos satánicos. Rushdie no murió, pero sí sus traductores japonés e italiano. Sugiero leer la novela de Rushdie y detenerse en la crisis del fotógrafo Saeid Sadeghi, tan entusiasta apoyando una fe, una nación y las consignas de la revolución de Jomeini, tan delirante como toda revolución que se propone salvar al mundo y entronan a un dios particular. Terminan endiosando a un hombre y bautizan dictaduras con sangre.

