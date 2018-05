Zapatero a tus zapatos

Los ministros de Defensa en nuestra atribulada historia han sido militares en servicio activo y pasivo y también ciudadanos civiles; podemos señalar los nombres de connotados ciudadanos que ejercieron esta función con responsabilidad, patriotismo y valorando la importancia de las Fuerzas Armadas, tales como Carlos Julio Arosemena, Galo Plaza Lasso, Fausto Cordovez Chiriboga, Agustín Febres-Cordero, Luis Robles Plaza, entre otros.

Desde 1935, año en que se crea el Ministerio de Defensa, han pasado por ese ministerio 97 ciudadanos, de los cuales 65 son militares –en servicio activo y pasivo–, 32 civiles, incluye tres mujeres. La tónica de la administración de este ministerio ha sido la inestabilidad, el promedio de la gestión ministerial ha sido de alrededor de diez meses. En el gobierno del presidente Moreno, la inestabilidad sigue siendo la norma; ha nombrado 3 ministros en menos de un año. La designación del general Oswaldo Jarrín es un acierto aplaudido por la mayoría de ecuatorianos.

El 15 de enero de 2007 se posesiona Rafael Correa como presidente de la República, por primera vez en nuestra historia nombra a una mujer como ministra de Defensa, Guadalupe Larriva, importante cuadro del partido socialista; su paso por este ministerio fue efímero, murió trágicamente en un accidente aviatorio. Desgraciadamente primó el “temor reverencial”, jamás se debió permitir que la ministra aborde una nave militar de combate. Su reemplazo fue Lorena Escudero, su corto paso por este ministerio fue irrelevante, al igual que su sucesor, el médico Wellington Sandoval. En claro desafío a las Fuerzas Armadas, Correa nombra como ministro de Defensa a Javier Ponce, poeta, otrora defensor de la libertad de prensa, enemigo de los militares. Al responder a una entrevista, sobre el Libro Blanco, dijo: “Ni se me ocurre mirar el Libro Blanco. Allí están el terrorismo y el narcotráfico como las grandes amenazas del país. Toda la doctrina de la Guerra Fría se ha sustentado en estos dos pilares”. Ponce es relevado y asume Miguel Carvajal, la breve gestión de este sociólogo contrasta con su antecesor. Le sucede María Fernanda Espinosa, poeta, en su primera intervención ante las tropas, señala: “Estoy aquí como ministra de Defensa Nacional de la Revolución Ciudadana” e invoca a los “compañeros y compañeras” a “defender la revolución de posibles conspiraciones”. Posteriormente, Correa nombra a Fernando Cordero, declarado “no grato” por organizaciones de militares en retiro; luego de su forzada renuncia, es nombrado Ricardo Patiño, un conocido activista de izquierda, miembro del Foro de Sao Paulo, que culmina la tarea de debilitar a las Fuerzas Armadas y de socavar el bien ganado prestigio militar.

Jamás se le cuestionó a Correa la potestad constitucional de nombrar sus ministros de Defensa, se le censuró el nombramiento de los personajes señalados, porque en vez de fortalecer la capacidad operativa y el prestigio institucional, coadyuvaron a su debilitamiento y a minar la disciplina, la moral y la unidad de sus miembros.

Me he referido al gobierno de Rafael Correa, porque no hay antecedentes en la historia de nuestro país que un presidente y sus ministros de Defensa se dediquen a ultrajar, a vilipendiar y a descalificar grotescamente a las Fuerzas Armadas y a sus mandos.

La sana lógica indica que un ministro de Defensa debe tener conocimientos de la seguridad y la defensa nacional. Puede ser un civil –hombre o mujer– o un militar en servicio pasivo; por ejemplo, la expresidenta chilena Michelle Bachelet fue la primera ministra de Defensa en su país, no solo porque era hija de un general, sino que fue una alumna aprovechada del Colegio Interamericano de Defensa. Por lo tanto, hubiera sido un error designar ministro de Defensa a una persona improvisada y sobre todo por cuotas o compromisos políticos. La sabiduría popular aconseja: zapatero a tus zapatos.

