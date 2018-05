Pedido de profesores

El 16 de marzo de 2018 el órgano colegiado de la Universidad de Guayaquil ratificó el reconocimiento de la categoría de principal a los docentes que la obtuvieron antes de la vigencia de la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior), así como la inclusión de esos profesionales en el escalafón universitario. Esta decisión tardía en relación con otras universidades que desde hace tiempo reconocieron ese derecho a sus profesores, ratifica el principio constitucional de que un derecho ya ganado no puede ser menoscabado por requisitos aprobados posteriormente.

Pero a casi dos meses de la resolución, esta está paralizada administrativamente, sobre todo en lo concerniente a los sueldos a aplicarse. Según el informe de un funcionario, los profesores principales que no tengan Ph.D. deben considerarse como de “escalafón previo”. Ese alegato soslaya que solo hay un escalafón universitario, el famoso escalafón previo no existe; aunque existiera, no podría discriminar los sueldos entre profesores de similar categoría: a igual trabajo y categoría, igual sueldo, es otro principio constitucional. No caben dos escalafones con diferentes sueldos para la misma categoría. No nos pagan la diferencia de los fondos de reserva del 2001 al 2009. Pese a nuestra experiencia de profesores con más de tres décadas, masterados y logros académicos, no se nos atiende; yo sigo confiando en la palabra de una autoridad que prometió acoger mi pedido. Los sueldos de profesores principales son inferiores a los de otros docentes de categoría similar o inferior. Las autoridades deben dar paso a nuestro pedido.(O)

Juan José Mejía Alvarado, economista, Daule.