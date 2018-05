Amor al dinero

Llevamos un tiempo que en la sociedad la idea del beneficio por el beneficio se ha instalado entre nosotros, no dejando espacio a otros ámbitos.

Valoramos al adinerado aunque se trate de un genuino patán... Medimos al prójimo por lo que tiene, no por lo que es, en este mundo infectado de narcisismo y postureo...Por si fuera poco, los acaudalados de ahora ninguna relación guardan con los mecenas de antaño, salvo contadas excepciones. En la actualidad ha cobrado forma esta detestable tendencia de saciar vanidades y complejos de inferioridad. Campanella sentenció ya en 1623, “las riquezas hacen a los hombres insolentes, soberbios, ignorantes, traidores, faltos de amor y presuntuosos en su ignorancia”. Y no digamos nada cuando no proceden de sudores propios, sino ajenos. Dar al dinero el valor que le corresponde, es el gran reto pendiente de nuestros tiempos, y urge.(O)

Jesús Martínez M., Girona, España