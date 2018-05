Sistema de contabilidad

Nuestro país, a pesar de que no tiene soberanía monetaria, mantiene otras soberanías sin solucionar por los gobiernos de turno: no tiene soberanía territorial, alimentaria, ni una de las más importantes, financiera donde la economía funciona con 6 monedas en su sistema financiero, económico y social a nivel nacional, con dos de ellas de corte internacional. De tal forma que las NIC que son 41 y datan de 1973 a nivel mundial, funcionan a la par con las NIIF, que son 17.

En Ecuador las empresas realizan sus movimientos contables y desde que se originaron las NEC, que son 27, han funcionado desde 1999 (IICE), estas normas han sido superadas por las NIC, por ser internacionales. Fue efímero el uso de las NEC en Ecuador, en su defecto han sido las NIC las que han mantenido hegemonía en los informes contables de auditorías internas y externas en las empresas; incluso aún no están bien concatenadas con las NIIF, emitidas en el 2006, las puso en vigencia la Superintendencia de Compañías; son aplicadas por empresas públicas y privadas desde el 2009. Ecuador apenas usa 8 de las 17 NIIF, las otras 9 aún están en reconocimiento y aplicación, sus movimientos no son dinámicos como en otros países con economías más desarrolladas, y las instituciones financieras no las usan en el medio (como bancos que manejan catálogo único de cuentas que data del 2003). Si desea aprender a contabilizar rápido, se requiere interés y atención, deben existir solo dos preguntas a todas las personas tanto vendedores como compradores: 1) ¿Qué recibo?, al “Debe”, donde se anotará todo lo que se recibe. 2) ¿Qué entrego?, al “Haber”, donde se anotará todo lo que se entrega. Siempre será primero lo que recibo, si cambia el orden de las preguntas se pone primero qué entrego, qué se dañó del movimiento contable. En contabilidad, el orden de los factores sí altera el producto, no es matemáticas. Los sistemas de contabilidad computarizada ya vienen modernizados a las necesidades de empresarios y usuarios.(O)

José Arrobo Reyes, Economista, Avenida Samborondón