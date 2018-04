Vivimos las secuelas

Hasta hace poco tiempo los ecuatorianos teníamos una idea de que los temas de secuestros habían quedado en el pasado y aquellos que ocurrían eran más de materia incidental social, que de cualquier otra cosa. Los últimos sucesos en que perdieron las vidas dos periodistas y un chofer del equipo de un prestigioso diario de Quito, a lo que se debe sumar las cuatro muertes de miembros de las Fuerzas Armadas, y ahora el secuestro de una pareja joven, evidencian varias cosas, entre las más importantes, un fracaso absoluto de tres autoridades involucradas en tema de Relaciones Exteriores, del Interior y de Defensa Nacional.

Alias Guacho les ganó y nos ganó. Las secuelas son más serias de lo que alguno de nosotros podemos suponer, pues inmediatamente vamos a figurar en el mapa de los países con actividad subversiva alta con evidencia de secuestros, las alarmas de organizaciones internacionales van a sonar indicando que se restrinja el tráfico innecesario de personas, –léase turismo–, a Ecuador; en el campo de la economía y las inversiones pondrán adjetivos de país con poca seguridad y garantías civiles. Al margen de la frustración y del profundo dolor que primero sentimos por los asesinados (equipo de un diario), y por muertos en acciones bélicas con la guerrilla, no hubo nada, absolutamente nada, que justifique el desenlace de la crisis; desnudando incapacidad en manejo de tan delicado tema, este sí de trascendental importancia para el país. Y que es de oficio sancionar por parte del Ejecutivo. Los resultados se han producido no porque alias Guacho no cumplió su palabra; en los protocolos más elementales figura que no se puede creer en ningún secuestrador, guerrillero o narcotraficante. Esperamos que se sancione a responsables y que se proceda fuera de alcances políticos. Que así sea por el bien del país y de una comunidad internacional que está a la expectativa, que nos repite que los paños tibios no funcionaron jamás ni con la guerrilla, los terroristas o los narcotraficantes. El presidente tiene que tomar acciones necesarias y no tardar en hacerlo, el país está esperándolo.(O)

Gustavo Zevallos Baquerizo, ingeniero comercial, Guayaquil