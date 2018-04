Las destituciones

El fiscal Carlos Baca fue destituido y censurado por la Asamblea Nacional, por haber actuado políticamente y no de acuerdo a lo que señala el Código Orgánico Integral Penal (COIP), al no judicializar el audio entre Pólit y Serrano. Es deber de los ciudadanos el cumplir la ley; cuando ejerce un cargo público, esta obligación redobla su importancia. Un fiscal general de la Nación tiene como obligación natural, legal y legítima ceñirse al cumplimiento de las normas y combatir sus quebrantamientos.

Como fiscal, al intentar saldar cuentas personales con su excoideario y en la actualidad destituido presidente de la Asamblea Nacional José Serrano, trituró la institucionalidad del país ya que violó flagrantemente el artículo 472 numerales 2 y 3 del COIP. Nuestro pueblo en su infinita sabiduría sentencia “lo que empieza mal, termina del mismo modo”. ¿Saltar de la oficina de Correa a la Fiscalía General, cuánta “suerte”? Lo curioso de esto es que ha sido un “congelador”, con la serie de denuncias e informes con indicios penales que involucran a Correa. No olvidemos que el 4 de febrero pasado el pueblo ecuatoriano cesó al Consejo de Participación Ciudadana por designar autoridades como muestra de la desconfianza popular. Aún no ha quedado claro si el fiscal cesado en sus funciones recibió o no paga por su trabajo ad honorem en la “comisión de la verdad” del 30-S, lo cual debe ser investigado. El Estado debe ser guiado por las instituciones, el paso de los hombres por ellas no debe inmutar su misión de servicio. No podemos permitir que ninguna autoridad resguarde sus intereses privados en desmedro de la institucionalidad, dejando de lado los altos intereses de la nación. La moral y la ética del país valen todo tipo de esfuerzo, estas destituciones nos permitan recobrar la institucionalidad del Ecuador donde reine la paz, a través del progreso en libertad.(O)

Luis Alfredo Gaibor Gallardo, Machala, El Oro