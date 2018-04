Estar más unidos

Hacer a una persona o cosa solidaria con otra, también significa estar adherida o asociada a la causa o a la empresa de otros. Dadas las circunstancias lamentables que vive el país, sobre todo en la frontera norte por los conflictos con los narcos, terroristas, guerrilleros y demás, es el momento de aplicar –siempre y cuando sea posible– la unión dentro del país y no fomentar la división, para combatir el mal.

No hay que perder energía, tiempo y espacio para peleas locales, quizás sea utópico pero no hay peor gestión que la que no se hace o intente.(O)

Giovanni Rosania di Domenico, Quito