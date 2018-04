La multiplicación de las cumbres presidenciales ha sido proporcional a su pérdida en valor, al punto de que hoy incluso carece de su sentido de alto y costoso turismo. La última, en Lima, bajo la denominación de “las Américas”, en un país sumido en una grave crisis política y con un presidente acomodándose al puesto y pensando cómo completar el año, es una muestra del desconcierto en torno a la mismas. Si a eso se suma que el patrocinante de muchas ellas los Estados Unidos con su presidente Trump, quien decide a última hora no participar, hace que mandatarios como Cartes encuentren en Paraguay más rentable quedarse envuelto en campañas electorales tediosas y poco entusiasmantes antes que participar de la cumbre. El tema de la corrupción que se abordó en Perú, que podría haber sido interesante de tomarlo como compromiso, quedó opacado por la desvalorización de los actores, el escaso compromiso a futuro y el menoscabo de las cumbres. Se precisa una urgente reingeniería de las mismas.

La sobreabundandia de estos encuentros en medio de grave crisis en el sistema político de gobierno al interior de los países y el retorno a un nacionalismo de muros y restricciones comerciales preanuncian el fin de este modelo de diplomacia que algunos pensaron acabarían en el corto plazo con el rol de los profesionales del servicio exterior. Sin embargo ahora estos tienen un oportunidad para poner en valor de nuevo la diplomacia, no entendida en sus formas y maneras sino en el compromiso de pensar una nueva manera de entender el gobierno en la relación con los otros gobiernos. Para eso hay que poner la casa en orden para evitar caer en el cinismo de proclamar afuera lo que no se cumple dentro del propio país. Las graves incoherencias de mandatarios, que piden una justicia que combata frontalmente a la corrupción pero usan el sistema judicial para concederse graciosas y gravosas resoluciones que perjudican a la democracia, persiguen a sus opositores u ordenan que sus fallos vayan en contra de referéndum vinculantes, no son sostenibles en foros internacionales. Vivimos un tiempo de una gran comunicación y todo lo que se hace adentro se conoce inmediatamente afuera. No se puede fingir lo que no se es. No se puede pedir lo que no se concede internamente. No es pretendible que las cumbres den la impresión de vivir en democracia cuando abierta y claramente los países son gobernados por una cáfila voraz y depredadora.

Las cumbres deben ser el comienzo y el final de compromisos cumplibles y no meras declaraciones con fotos de manos levantadas al final de las mismas. No puede ser un mecanismo de escape de los problemas internos para algunos y menos un simple ejercicio de representación que no convence a nadie.

La reingeniería debe partir de la sinceridad de propósitos, la responsabilidad de las acciones, la coherencia entre lo que se dice y se hace y, por sobre todo, de entender que el mundo ha cambiado y ya no es posible seguir engañando y engañándose como siempre.