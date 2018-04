Ofensa a discapacidad

Hace poco circuló en los medios y redes sociales un video de la marcha pro-Correa realizada en Quito el 10 de abril. Los gritos de quienes la lideraban me indignaron. Y no solo a mí. Colectivos de personas con discapacidad, representantes de partidos políticos y ciudadanía alzaron su voz frente a aquel grupo que a todo pulmón cantaba: “Y va a caer, y va a caer, el patuleco va a caer”.

Hoy, el video se esconde y el audio se desmiente. Este espectáculo ocurría en momentos de angustia y dolor debido al secuestro de un equipo de colaboradores de El Comercio, por parte de alias Guacho.

De acuerdo al Diccionario de la lengua española, “patuleco”, en una primera acepción, se refiere a una persona que tiene un defecto físico en los pies o las piernas; en una segunda, a la homosexualidad. En versión coloquial, “patuleco” es quien camina como pato. Sea cual fuere el intento de denigrar con sus palabrerías a punta de megáfono, las barbies socialistas y los de las camisas étnicas se metieron con Lenín, y con la discapacidad de Lenín, conmigo y con muchísimos más. Y no es por el Lenín presidente. Los gritos de “el patuleco va a caer” me avergüenzan. Avergüenzan a las persona con discapacidad y a sus familias; avergüenzan al país. Y deberían avergonzar a la tienda política a donde estas voces pertenecen, porque se riega ahí una posición de odio sádico que destila violencia.

Si una pandilla correísta ha sido capaz de utilizar la discapacidad como insulto móvil en una competencia por el poder político, ¿ubica esto a sus miembros en un rol como el de Adolf Eichmann, aquel burócrata nazi capaz de cometer los actos más atroces contra los judíos, en pos de la perfección de sus comportamientos obedientes al líder? ¿Podrían salir sin culpa? Devaluar a una persona con discapacidad significa atribuir un valor negativo a alguien; no es una particularidad inherente a la persona; es atribuida por otro, el que percibe. Corear “el patuleco va a caer” no es poca cosa.

La Ley Orgánica de Discapacidades, artículo 3, numeral 4, señala como uno de sus fines: “Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a quien incurriere en estas acciones”. Lo mismo observa el artículo 48 de la Constitución de la República del Ecuador 2015. Estas regulaciones no pueden quedarse en el olvido, aun en momentos como los actuales en que existen asuntos urgentes que el Gobierno debe atender. ¿Debería actuar de oficio la Fiscalía por delito de odio? Es sabido que la adecuada información de lo que son y hacen las personas con discapacidad puede ayudar a crear nuevas percepciones sobre ellas. Y si se lo hace para valorizar su rol, se puede transformar una cultura de intolerancia por una de aceptación y aprecio de las diferencias. Más allá de posturas ideológicas y políticas, hay que reconocer que mucho hizo Lenín cuando fue vicepresidente para revalorizar este rol social en la función pública; así lo aseguré en mi columna de Expreso del 24 de noviembre de 2014. De eso se trata también la democracia y el buen decir: de la membresía ciudadana; no de unos cuantos. De todos. De los “patulecos” también, gústele o no a Gabriela, Marcela, Doris, Virgilio o Ricardo. Valga la oportunidad para retomar una frase del filósofo Gilles Lipovetsky: “Soy un ser humano, no doblar, romper o torcer”. ¡Cuidado!(O)

Gilda Macías Carmignani, magíster en Educación Superior, av. Samborondón