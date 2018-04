Tenga cuidado

Tengo una pena que no puedo arrancar; se torna en odio, coraje, rencor. A pesar de estos sentimientos he orado por las almas de nuestros hermanos ecuatorianos asesinados por guerrilleros, uniéndome al dolor de sus familiares. Es vox populi que el narcoterrorismo se inició en el Ecuador cuando el “ex” aceptó presuntamente –según denuncias– dineros de las FARC para su campaña electoral, terminó con la base militar de Manta, desmanteló la policía y las FF.AA., permitió reuniones en Angostura con su emisario el comandante Juan, compró radares chinos, y lo más vergonzoso, el caso de la cocaína diplomática. El presidente Moreno tiene buenos sentimientos, pero primero está la patria, tenga mano dura sin contemplaciones con los criminales. Como viejo, me permito con todo respeto darle un consejo poco religioso: prudencia y mala intención con correístas que lo rodean; mentirosos, traicioneros, pueden hacerle cometer errores. “El error en la política es como entrar en un cuarto oscuro lleno de humo, que cuando se sale, es llorando”.(O)

Gustavo Adolfo Varas Guerrero, agricultor; Baba, Los Ríos