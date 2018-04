¡Que viva Puigdemont, el cuco!

Cuando mi hija tenía tres años le agarró la costumbre de levantarse a las cinco de la madrugada. Y justamente durante los fines de semana demostraba una verdadera puntualidad alemana en su rutina. Ahora bien, todos sabemos que la vida es tolerable siempre y cuando se nos conceda, aunque sea solo un sábado o domingo, echarnos al abandono entre el calor de las sábanas, en la penumbra de cortinas y puertas cerradas, entregarnos a sueños absurdos a bordo de los cuales olvidamos responsabilidades y horarios, fechas y fechorías, noticias y tragedias, deudas y plazos vencidos. Nada más sanador que una mañana de absoluta decadencia, despeinados y en pijamas hasta el mediodía, pan caliente con mantequilla y miel mientras leemos apoyados en la almohada, solo para volver a sumirnos en el dulce olvido del sueño.

Atados a la rutina inmisericorde de lunes-a-viernes-seis-en-punto en pie de lucha, nada nos motiva más a renegociar el sentido de la existencia que una mañana de sábado abrazados a la almohada, los pelos pegados a la mejilla, babeando de contento entre sueños. Dicho lo cual, qué crueles pueden llegar a resultar los niños pequeños que, sin querer queriendo, insisten en empezar el fin de semana a horas indecentes. Ni un pelo de bobos, saben además que a esas horas sus guardianes son capaces de concederles todo con tal de que los dejen en paz: tele, videojuegos, dulces, no hay límite en la generosidad de las coimas que compran un par de horas más de sueño. Con mi hija, por suerte, lo sacamos barato: se contentaba con que le pusiéramos un CD horrible de música infantil alemana que le había regalado su abuelita, siempre preocupada de que la niña no creciera demasiado alienada de la cultura germana, con esa mamá que insistía en hablarle español, alimentarla con arroz, ahogarla en besos y declaraciones de amor telenovelescas.

Tras un año de empezar cada sábado al ritmo de “hoppe, hoppe, Reiter” (¡brinca, brinca, jinete!), entre sueños me aprendí las canciones de memoria, mi subconsciente trabajando por mi integración, absorbiendo la germanidad que me llegaba desde la habitación contigua. Había incluso una canción con el poder de hacerme reír en sueños: “Quien quiera ver obreros trabajadores, que venga donde nosotros…” (Wer will fleissige Handwerker seh’n...). Carpinteros, cocineros, albañiles diligentes desfilaban entre mis sueños con el ritmo enervante de algunas melodías infantiles. Hacia el final del CD que anunciaba el fin de mi indulto se oía la canción de todos mis patitos (“Alle meine Entchen”) nadando en el lago, cabecita en el agua, colita al aire. Y para cerrar con broche de oro, una canción ridícula que te sacaba a saltitos de la cama: “Es tanz ein Bi-Ba-Butzemann...” sobre un tipo que baila y tontea por las casas de los niños, nada menos que el boogeyman (nuestro cuco o coco), ilustre asustador internacional de niños.

Así que los separatistas, creyendo glorificar a su líder, lo están identificando con un demonio de cuarta que asusta a los niños con una sábana en la cabeza, cuyos poderes malignos han sobrevivido en una canción infantil que inspira más risa que miedo.

Pero no hay mal que dure cien años: hoy mi hija duerme decentemente y ha mejorado sus gustos musicales. Y si he recordado estas canciones infantiles es por algo que leí recientemente en la prensa alemana, algo tan absurdo que parecía broma pero no lo es (los nacionalistas no tienen sentido del humor): resulta que el “Bi-Ba-Butzemann” se ha convertido en himno de los separatistas catalanes: “¡Vi-va-Puidgemont!”… Comprendo que hayan escogido una canción alemana, pues su líder Carles Puigdemont está detenido justamente aquí, en el estado federado de Schleswig-Holstein, a la espera de que la justicia alemana decida si lo entrega a España, donde se lo acusa de malversación de fondos (conducta punible también en Alemania) y rebelión (no punible en Alemania a menos que involucre violencia). Pero cuesta entender que los separatistas escuchen los sonidos puch-de-món (Puidgemont) en la palabra But-ze-mann (será que el fanatismo no solo enceguece sino que espesa la cera de los oídos).

Nacionalistas, fanáticos religiosos, gobiernos totalitarios liderados por narcisistas son material ideal para la sátira. Pero esta vez los separatistas catalanes nos han ahorrado el trabajo de satirizarlos, pues ellos mismos han encontrado la forma de ponerse en ridículo. Andan por las calles cantando una melodía que hasta a un niño de cinco años le resulta empalagosa (¡tan de niño de tres!). Y encima más no se han dado cuenta de que la canción alemana original, transcrita por Jacob Grimm para un compendio de cantos populares (El cuerno mágico de la juventud publicado en 1808 por Brentano y von Arnim), habla sobre el cuco: el Butzemann. Así que los separatistas, creyendo glorificar a su líder, lo están identificando con un demonio de cuarta que asusta a los niños con una sábana en la cabeza, cuyos poderes malignos han sobrevivido en una canción infantil que inspira más risa que miedo. Y con esto me despido, porque mi hija ya entró a mi cuarto gritando y riendo: ¡Mamá, qué haces escuchando esa canción tan tonta!

