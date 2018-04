Nuestro mejor homenaje

A la trágica muerte de los militares Luis Mosquera, Jairon Sandoval, Sergio Elaje y Wilmer Álvarez se suma el atroz asesinato en cautiverio del equipo periodístico de diario El Comercio, todos a manos de sanguinarios narcoterroristas que operan en la frontera colombo-ecuatoriana. Estos macabros sucesos no solo que han conmocionado al país y a la región por tratarse de un despreciable hecho que truncó abrupta y violentamente la vida de valerosos soldados y de apasionados obreros de la comunicación social, sino que también propicia en el Ecuador un punto de inflexión, todavía de inimaginables consecuencias, en materia de seguridad nacional.

El profundo dolor que acompaña a las familias de los militares muertos y ahora de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, así como de un acongojado pueblo, exige respuestas claras e inmediatas de parte de las autoridades que conduzcan a conocer la verdad de los hechos, conforme lo ofreciera el propio presidente Lenín Moreno. Si bien el enemigo puede estar afuera (lo cual, hay que decirlo, no necesariamente se ajusta a este tipo de guerra no convencional), como lo refiere Andrés Michelena, secretario de Comunicación; no obstante, hay que identificar si hubo descuidos y manejos erráticos en una crisis que lamentablemente terminó en la muerte de ecuatorianos que estuvieron cumpliendo con su trabajo y vocación en una zona fronteriza penosamente anegada en sangre.

Es que los reportes contradictorios, provenientes de las dos naciones, dejan un manto de sombras que provocan en la gente muchas preguntas que aún no tienen respuestas. Así, ¿dónde se produjo el secuestro de los periodistas? Ecuador señala que los comunicadores fueron retenidos en Colombia, en tanto que el país vecino dice haber ocurrido en nuestro territorio. En cualquier caso, si hay una genuina voluntad para desvelar la verdad, no se puede acudir al frío cálculo político.

Lo cierto es que nuestros mártires si bien fueron víctimas del accionar demencial de una organización criminal, también se vieron afectados por la falta de seguridad en un espacio donde el Estado ecuatoriano y colombiano han estado ausentes. Y en este punto resulta de enorme importancia recordar las palabras del presidente Moreno respecto a una ‘permisividad extrema’, tiempo atrás, en una zona donde hay fuerte presencia de grupos delincuenciales con lealtades al narcotráfico, terrorismo y a grupos irregulares disidentes. A esto se debe agregar que se haya ‘mermado la operatividad’ de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con lo que se pondría en entredicho uno de los deberes fundamentales del Estado y que se resume en el art. 3.8 de la Constitución que dice: “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral…” y “El Ecuador es un territorio de paz…” (art. 5).

Entonces, a diferencia de quienes piensan equivocadamente que no es momento para echarle la culpa a nadie, es tiempo, más bien, para que en Ecuador nos demos un baño de verdad. La muerte de nuestros compatriotas no puede ni debe caer en saco roto. Sus vidas, sueños y aspiraciones, ahora convertidas en luz, iluminan como faro a un Ecuador que debe trabajar por la paz y seguridad. Ese, nuestro mejor homenaje… (O)