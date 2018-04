Prepararse y competir

Es probable que en los últimos años nuestro sentido de pertenencia al terruño que nos ampara haya crecido exponencialmente. ¿A qué se debe?, ¿nació espontáneamente de un sorpresivo influjo patriótico?, ¿será que la sociedad ecuatoriana ha evolucionado y ve el nacionalismo como solución a sus problemas?, ¿es el amor patrio moda avant-garde del presente decenio? ¡Pues no!

El ecuatoriano ha visto limitadas sus posibilidades de supervivencia, el obrero ha visto menoscabada su oferta laboral, los maestros han tenido que mejorar sus propuestas para ser escogidos, los artesanos, comerciantes, vendedores, etcétera, están afrontando una situación que es conocida por todos nosotros; pero esta vez del otro lado del espejo existe injerencia en el sector laboral, por una crisis migratoria ahora en nuestro querido país. Ronda la preocupación en muchos de nosotros porque vienen ciudadanos latinoamericanos a nuestras tierras, producto de una decisión vital, cambiar su estilo de vida, o por subsistencia. ¿Y qué ha hecho el ecuatoriano para tecnificarse?, ¿está preparado académicamente para competir?, ¿está innovándose en su campo laboral?, ¡no! ¿Cómo detenemos una marejada que podría arrasar con nuestros ideales?

Recomendé a mis estudiantes recién graduados que deben apuntar a un conocimiento multidisciplinario. Les decía que la sociedad actual requiere recurso humano capacitado en distintas áreas y no en una como se acostumbra. No tenemos capacidad para reclamar por qué perdemos un trabajo que se lo dan a un extranjero, dado que no estamos al nivel académico de su trabajo. ¿Utilizar un falso patriotismo para solaparnos falencias, descuidos, ignorancia?, somos latinoamericanos, debemos borrar episodios xenófobos, ser cosmopolitas.(O)

Paúl Alberto Pinos Ullauri, licenciado en Ciencias de la Educación, Guayaquil