... Una de las profesiones más brillantes es la de ser maestro; pero un maestro de verdad que no limita su campo de acción a las aulas, que su ardua investigación científica lo convierte en un hombre que se esfuerza en esparcir la buena nueva entre todos los pueblos que hablan su lengua y tienen su propio origen. Él siempre será una idea y corazón.

El maestro sabe que la gran palanca para mover los pueblos postrados es la educación y no quiere que entre las gentes de su raza haya pueblos postrados. Posee un don raro y exquisito, un entusiasmo perseverante, no descansa jamás, produce incesantemente y siempre para doctrinar. El maestro es un hombre antiguo por su convicción que parece una creencia, y un hombre moderno por la amplitud de sus ideas. Ama su noble profesión en todas sus manifestaciones. Tiene su ideal de lo que debe ser la enseñanza del hombre de nuestros días, del ciudadano de las democracias modernas, y es un ideal sano y hermoso. Sabe que la enseñanza debe ser científica, pero armónica y completa. No meros cálculos, meras fórmulas, clasificaciones escuetas y hechos desnudos; todo lo cual resulta muy útil, muy bueno, pero no suficiente. También se necesitan ideas e ideales junto con la ciencia, la filosofía y el arte. Podemos llegar a nuestros educandos con el bello lenguaje de la poesía que sabe poner redes tan sutiles y tan fuertes a la memoria, destilar afectos en el corazón, todo lo que el hombre debe amar y respetar.(O)

Carlos Flor Vásquez, Msc., Guayaquil