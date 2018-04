Días atrás conversaba con un grupo de colegas profesores de la universidad sobre el Centro Histórico de nuestra capital. Compartíamos nuestra preocupación por cómo este espacio emblemático va perdiendo una vez más su brillo. En nuestro intercambio de puntos de vista aparecieron varias e interesantes perspectivas, que me permitieron complementar las mías.

Una de las cosas que el Centro Histórico de Quito no ha perdido es su dinamismo. Es el único lugar en toda la ciudad que me recuerda en parte la efervescencia mercantilista del centro de Guayaquil. La economía se ha acomodado y fortalecido sola, y es así como esta zona puede ser subdividida en las actividades económicas que las impulsan. La calle Guayaquil es la calle de las heladerías; pasando la calle Espejo, la García Moreno se convierte en la zona de los almacenes de ropa; en la parte norte de la calle Venezuela se encuentran los almacenes de artículos de cuero, que luego se especializan en artículos de cuero para caballeros, y después se convierte en el sector donde predominan las tiendas de libros de segunda mano. Cafeterías y restaurantes no hacen falta en el sitio. Los existentes pueden abastecer muy bien a ese mosaico de turistas, jubilados y empleados públicos que componen la masa humana que pasea por sus calles. Eso no quita que muchos establecimientos deban mejorar tanto su servicio como sus instalaciones.

La parte no tan agradable se da en los otros aspectos. Muchos visitantes se quejan del ruido, aunque –personalmente– no tengo mayor reparo en ello. La movilidad sigue siendo un asunto pendiente, no solo del Centro Histórico, sino de toda la ciudad. Llama la atención el incremento de rencillas callejeras en el Centro Histórico. Posiblemente yo he tenido la mala suerte de siempre toparme con broncas en las últimas veces que he pasado por ahí.

En general, la situación en el centro de Quito no es crítica, pero comienza a opacarse. Su rol dentro del mecanismo urbano de la capital está cambiando nuevamente, y se debe estudiar bien este nuevo escenario. Hace décadas que Quito dejó de ser la ciudad tradicional y homogénea. El Quito de ahora es un mosaico; son varios Quitos en uno, y el Centro Histórico sigue siendo el lugar donde todos esos Quitos convergen. Los Quitos del norte van al centro por motivos relacionados con la administración pública, la religión o la promoción turística. En contraparte, los Quitos del sur van al centro para consolidar su emergencia económica, además de los asuntos relacionados con trámites públicos y de gobierno.

Aquel espacio que está afectando al corazón histórico de Quito es el desmantelamiento de la infraestructura estatal y su desplazamiento a otros sectores de la capital. Cierto es que los barrios del Quito antiguo ya no podían más con el peso de todas las actividades del Estado que antes abarcaba, pero nunca se propusieron nuevos usos para los espacios abandonados.

Hay que hacer que el Centro Histórico no siga siendo solo una ciudad-bodega o una ciudad-oficina. A este tradicional sector le faltan habitantes. El gran desafío está en convertir a este sector en un sitio atractivo no solo para visitar, sino además, para vivir. (O)