Posgrados mal habidos

Admito que he empleado demasiado tiempo esta semana en seguir el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sospechosa de una serie de irregularidades en la consecución de una maestría en la Universidad Rey Juan Carlos, de esa ciudad, en 2012. El asunto llegó a la Asamblea de Diputados y pasó por el proceso de acusación y descargos. Lo más extraño de matricularse a destiempo, no asistir a clases (cuando la asistencia es exigida), ponerle calificaciones a materias fuera de plazo, es que el trabajo final no aparece ni en los archivos de la universidad ni la autora puede presentarlo.

Recordar los esfuerzos que cuesta hacer estudios formales cuando se viven las completas jornadas de trabajo de la vida adulta, permite valorar la búsqueda de un nuevo escalón en los ascensos académicos. Si hay un enemigo de la actividad mental es la desconcentración. Hoy dicen que las vías fragmentadas del conocimiento se impulsan entre sí, y yo lo dudo. A menos que se haya levantado todo un edificio sistémico de redes interconectadas en nuestra intelección, el pensamiento disgregado es un enemigo de la reflexión que gana terrenos en la medida en que no divaga ni derrapa, o al menos, en que se tiene cierto control sobre nuestra tendencia a la vaguedad.

Llegar a clases, sentarse a trabajar en equipo, proponer soluciones creativas a problemas especialmente diseñados para el desafío intelectual, forma parte de la dinámica de los estudios de posgrado, a más del seguimiento de sesiones en los fines de semana y largas tareas para horas solitarias. La tesina con sustentación oral cierra el esfuerzo. Así fue mi maestría y así son las de todos los que nos vimos exigidos, sobre la marcha, a conseguir títulos de cuarto nivel cuando ya estábamos instalados en la vida profesional. Ahora, tal vez, a los jóvenes les resulte más llevadero continuar sin interrupciones –luego de las licenciaturas– la nueva etapa que se corona solamente con los Philosophiæ doctor o Ph.D.

Todo esto viene a cuento de ver el escandaloso caso español de una funcionaria que en medio de su tráfago diario se inscribió en una maestría (primero era delegada, luego presidenta de la Comunidad de Madrid) y se lo tomó de la manera más fresca (aunque en su defensa haya mencionado que sus altas funciones le problematizaran la asistencia). Si se revisa el entorno de los actores del acontecimiento –rector de la universidad, presidente de tribunal, profesores–, buena parte pertenece al mismo partido político.

El amiguismo funciona allí y en muchas partes. ¿Acaso los profesores no tenemos experiencias varias del verdadero asalto a las decisiones que son los momentos de cierres de curso, de graduaciones, cuando muchos creen que los vínculos sociales pueden conseguir favores académicos? En Ecuador no hemos olvidado los casos de tesis copiadas, de investigación y escritura a ocho manos, de carreras relámpago que hubo de parte de personajes ligados al Gobierno. Enlistar títulos y merecimientos detrás del nombre propio parecería ser condición obligada para cierta clase de figuración. Y lo que constituye un auténtico mérito en la vida deviene en un traje a medida más que lucir en el oropel del exhibicionismo. (O)