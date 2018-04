Bajo el hecho no comprobado de que internet y, sobre todo, las redes sociales han democratizado la participación en la política, el ciberespacio no solo que está lleno de espontáneos, sino además de filósofos urbanos, motivadores y unos cuantos activistas que, bajo una estrategia demoledora, han fortalecido una postura de polarización en el debate de cualquier tema a través de la vieja usanza amigos versus enemigos, porque el intercambio de mensajes gira alrededor del deber ser, es decir, de la sociedad ideal que cada quien defiende. Por lo tanto, esta supuesta democratización desnuda las pasiones desbordadas en la virtualidad.

En esta dinámica se cuelan todo tipo de debates en las redes y eso configura un escenario de participación mediado por quienes desean protagonizar un papel de héroes o villanos desde el mundo virtual, entonces, la tendencia que se impone en la discusión sobre algo no es espontánea, puesto que alguien la lidera y además propicia la adhesión de un número de internautas persuadidos por la posibilidad de decir algo, ya sea con su propia identidad o con el recurso del anonimato. También hay los voyeristas del ciberespacio que se regocijan de los pleitos ajenos.

La idea de democratización de la política en las redes no deja de ser polémica, debido a la manera como se construye la realidad desde ese espacio, más aún desde las redes en donde la suma de fragmentos testimoniales, relatos, opiniones, noticias falsas, memes y trabajos periodísticos entran a la licuadora sin discriminar olores, sabores y texturas, bajo una lectura escáner que capta lo superficial, que no ahonda y poco o nada escrudiña la autenticidad de las fuentes, porque el tiempo para investigar está para los “iluminados” y no para quienes saltan de sus asientos cada vez que vibra su celular.

En la ciberpolítica, lo superficial puede rebasar fácilmente la intención programática e ideológica de cualquier candidato. La foto trucada, el chisme de esquina, el meme avasallador e, incluso, la fabricación de noticias falsas pueden llevarse todo por encima y generar dudas en la intención de voto. Esto no significa desde ningún punto de vista regular internet, pero sí educar a las actuales y nuevas generaciones en mecanismos que permitan discriminar lo verdadero de lo fantástico, lo útil de lo banal, lo cómico con el atropello del otro. El debate es indispensable y no solo por la discusión de lo sucedido en la última elección presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica, sino también por el papel que ocupan las redes en nuestras vidas diarias.

Pese a que no está comprobado que las elecciones a cualquier dignidad se ganen en internet y las redes sociales, sin embargo representan nuevas formas de construir la percepción política, sobre todo para quienes pasan la mayor parte de su tiempo conectados y que ahora ponen en duda si es correcto seguir hablando de la división entre lo que está fuera de lo virtual (off line) y lo que está adentro (on line). La red simplemente está. (O)