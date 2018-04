Estamos juntos en esto

Bueno… ¡ya está! Ya tenemos guerra propia en nuestro territorio contra la transnacional Narcotráfico Guerrilla & Paramilitares, con soldados caídos, bombazos y periodistas secuestrados, y la estamos perdiendo. A este paso, próximamente recibiremos en el resto del país a los desplazados de Esmeraldas, que les disputarán las calles y los semáforos –para hacer maromas y vender chucherías– a los miles de desplazados venezolanos, haitianos, cubanos y colombianos que los precedieron. Hasta el momento, solo hemos mostrado improvisación e impotencia en el dramático pedido a Colombia para que haga en su tierra lo que nosotros no aprendimos a hacer en la nuestra. Evidentemente, nunca nos hemos preparado para esta eventualidad, a pesar de las advertencias de quienes sabían lo que se nos venía encima. Ahora nos declaramos sorprendidos y lamentamos la pérdida de “la isla de paz del continente”, evidenciando que la “inocencia”, o más bien la candidez cómplice y culposa, es un rasgo de nuestra idiosincrasia.

Podríamos culpar al correato por esta negligencia, y por la frivolidad con la que manejó la designación de los sucesivos ministros de la Defensa Nacional, entre distinguidos cirujanos, poetas aclamados y economistas profanos, pero ningún experto. Pero ello ya no tiene sentido. Ahora estamos confrontados a una situación desconocida, y todavía no tenemos idea de sus alcances y duración. Se cierne sobre nuestro país el fantasma de la “colombianización” o de la “mexicanización”, por la posible escalada de terror y de violencia ante una de las transnacionales más poderosas del planeta, que iguala en equipos y estrategia a las fuerzas armadas de muchos países. Es el momento de cerrar filas ante esta amenaza y sumar recursos para enfrentarla. Al margen de nuestros conflictos internos, debemos estar unidos frente a este problema. Debemos respaldar todas las acciones de nuestro Gobierno, Policía y Fuerzas Armadas que conduzcan a una solución efectiva de esta grave crisis y a la restauración (o adquisición) del control sobre todo nuestro territorio. Una crisis que desnuda la crónica desatención de los sucesivos gobiernos a todas nuestras poblaciones fronterizas y el habitual desinterés de la mayoría de la población ecuatoriana por la suerte de los compatriotas que viven allí.

Lo que está pasando en el norte de Esmeraldas nos concierne a todos los ecuatorianos, y no solamente a los familiares de los marinos caídos o de los periodistas secuestrados, o a los comerciantes y pobladores de San Lorenzo afectados por esta situación. Todos somos víctimas del terrorismo y no solamente los esmeraldeños, porque todos somos vulnerables a la progresiva infiltración y crecimiento solapado de una fuerza que sabe cómo hacerlo. Desde otro punto de vista, a este ritmo, la afectación económica de los comerciantes en San Lorenzo se extenderá al turismo en Esmeraldas y así al resto del país. Todo esto ocurre cuando nuestro gobierno ha lanzado un plan económico imperfecto pero aceptable para la mayoría, y no exento de cierto rigor para una parte de los ecuatorianos. Entonces, es el momento de renunciar a nuestra candidez irresponsable y hacernos cargo del grave problema que tenemos, trabajando más duro en nuestras tareas, postergando disputas internas insustanciales, expresando nuestra solidaridad con los más afectados y apoyando a nuestro gobierno cuando cumpla sus obligaciones. (O)