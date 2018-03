San Lorenzo, riesgo e incertidumbre

En una sociedad dominada por el riesgo y la incertidumbre, y caracterizada por la tensión constante remanente de la lucha entre la libertad y la seguridad, y entre la legalidad y la necesidad, la defensa del Estado democrático de derecho no solo dependerá de las armas y la fortaleza de las milicias. Los enemigos más formidables son los que aprovechan las debilidades de las personas o pueblos para fortalecer su accionar a base del miedo de un colectivo.

Hoy en día, la frontera norte de nuestro país está sumida en un curso caótico, que es el resultado del estado de excepción y sus afectaciones sobre las principales actividades económicas del cantón. Hasta el día de hoy son varios ataques de carácter terrorista los que ha sufrido el norte de la provincia de Esmeraldas, siendo el primero la detonación de un coche bomba en el Comando Policial de San Lorenzo, luego la explosión de una bomba a un costado del retén de la Armada de Borbón y, por último, los dos ataques a militares y policías en El Pan y en Alto Tambo.

No obstante, estos no son los únicos problemas que atraviesa esta población afroamericana, pues la minería ilegal es otro de los graves males que los aqueja, junto con los problemas ya cotidianos de falta de servicios básicos, como el agua potable, que afecta a toda la provincia de Esmeraldas. La presencia militar y policial masiva en las calles es una manera de desvanecer la presencia de antisociales y terroristas en la zona, pero no es una solución efectiva ni definitiva, ya que estos ataques se siguen produciendo, lo que se traduce en un claro desafío a las autoridades y su manera de enfrentar la problemática de esta naturaleza.

La realidad es aún más grave, pues un estado de excepción afecta la salud mental del colectivo, el que con base en el miedo disminuye su fluctuación económica, relativa a su actividad comercial y turística, lo que se convierte en un embate directo a su ya afectada economía.

La inversión estatal debe orientarse también a la inclusión socioeconómica de la comunidad, dotando a dicha geografía de relevancia para el aparato estatal, con el traslado de ciertas dependencias zonales hacia este cantón, para forzar un mayor movimiento de divisas hacia el mismo, de manera que se robustezcan los servicios básicos, se creen economías de escalas, se diversifique la producción y peso de los factores económicos que componen sus principales actividades. Se deben reforzar los proyectos bilaterales, permitir créditos blandos o créditos no reembolsables para el sector de la construcción, y para que las universidades del país desarrollen proyectos de control de riegos, minería y demás temas de relevancia para el desarrollo económico del país.

Se debe liberar la zona de impuestos, para que la inversión privada en el ámbito de la manufactura sea viable, aprovechando las condiciones naturales y las bondades de la tierra en esta zona. Se debe priorizar la presencia de las ONG internacionales, que permitan el desarrollo colectivo y complementario del sistema educativo, dotando a la niñez de talleres de arte, manualidades y demás actividades que permitan el crecimiento integral de la nueva generación, aquella generación que no verá en el dinero fácil la salida a sus problemas. (O)