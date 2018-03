El mejor momento es ahora

Hace pocos días –muy a mi pesar– tuve que ir a un mall en Guayaquil donde usualmente encontrar estacionamiento libre es casi una bendición. Tenía hambre, había tráfico dentro del parqueadero, la gente ponía luces de stop para esperar que alguien salga congestionando toda la fila, en fin, lo de siempre. Encima, como no voy a menudo, tenía dudas sobre la ubicación del lugar al que me dirigía. Entonces, me detuve frente a un hombre que llevaba uniforme del centro comercial, saludé, hice mis preguntas y recibí la más cordial de las indicaciones de quien visiblemente cansado se tomó el tiempo para explicarme claramente por dónde debía ir. Fue tan refrescante toparme con esos modales que la sorpresa trajo buen humor. Encontrar gente amable es como aguja en un pajar, sabemos que existen, pero muy pocos logran hallarlos.

A veces temo que la gente no valora lo que tiene. Leo a bastantes personas en redes sociales quejarse siempre de los lunes porque deben regresar al trabajo, pero no se dan cuenta de que son afortunados al tener empleo en un país que vive la secuela de 10 años de socialismo siglo XXI que trajo mucho desempleo y hambre. Otros se lamentan amargamente del tráfico, sin percatarse de que si están atrapados ahí, es porque tuvieron el dinero suficiente para comprarse un auto. Muchos odian el calor de Guayaquil, pero olvidan que deben agradecer; su cuerpo está sano logrando sentir la diferencia de temperaturas, y no están luchando por su vida en una fría cama de hospital deseando un rayo de sol que los caliente un poco. Algunos hablan mal de sus jefes y compañeros de trabajo, pero permanecen por comodidad.

En el mismo orden, escucho frecuentemente planificar a largo plazo, con la arrogancia de creer que la vida es eterna, y olvidando que no somos dueños de los minutos que nos restan. Damos por sentado que lo que tenemos estará siempre. Asumimos que el amor permanecerá indefinidamente así no hagamos nada por alimentar ese sentimiento, ni le dediquemos tiempo. Confiamos en que luego de dormir, vamos a despertar al día siguiente, y empezamos a postergar todo. Dejamos para después una reconciliación, abrazo, palabras de afecto, llamadas, visitas, y nos llenamos de asuntos pendientes.

A veces, temo que solo se valora lo que antes se ha perdido. Creo que pasar por el proceso de sentir que realmente no tenemos nada, y tocar fondo, ayuda a desprendernos de temas materiales, afectos innecesarios, personas tóxicas, lugares, cosas y casas que no nos determinan, para desde la nada volver a recuperar todo y aprender a ser agradecidos.

Finalmente, sostengo que el mejor momento es ahora y la verdadera dicha es estar conscientes de que somos felices, en el momento que lo estamos viviendo. No tengamos pendientes, la vida y sus peripecias pueden jugarnos una mala pasada. Hagan todo hoy; compren y regalen flores, concreten esa llamada, roben besos, abracen con fuerza, bailen descalzos al son de su canción favorita, beban vino, pero sobre todo, recuerden que la amabilidad, al igual que la alegría, es una decisión cotidiana, todos podemos serlo. (O)