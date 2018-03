El juicio contra Jesús

¿Qué crímenes cometió Jesús? Desenmascarar a saduceos y fariseos, sectas judías de la época. Al poder religioso, aquel que usufructuaba de los impuestos, del contubernio con la dominación romana de la Palestina de entonces. Les alarmó su conducta de desalojar con su autoridad moral a los mercaderes del templo, de tocar cadáveres, de mostrar conmiseración con las adúlteras, de visitar a un leproso. Ellos no lo hacían, les gustaba pavonearse en el mercado, los asientos prominentes, las largas oraciones. No tenían justicia, ni lealtad. Buscaron testigos falsos. Los encontraron, pero no eran concordantes entre ellos. Su perseguido confesó lo que querían y lo declararon culpable la misma noche. Al alba, lo condenaron a muerte y lo llevaron al prefecto romano Poncio Pilato, para que ratifique el veredicto y la pena. Registran los evangelios que Pilato consideraba inocente a Jesús. No se había alzado contra la dominación imperial. Al saber aquel que Jesús era galileo, de donde procedían los principales movimientos de subversión al imperio de la zona, lo somete a la autoridad de esa región, que no lo juzgó y lo devolvió al prefecto. Por la pascua había la costumbre de indultar a un reo. Propone el romano al pueblo liberarlo en vez de Barrabás, acusado de sedición y homicidio. La multitud, según se dice, instigada por los sacerdotes, escogió a Barrabás las tres veces que fue inquirida. Entonces el prefecto emplazó a los judíos a que lo juzgaran conforme a su ley. Ellos presionaron, porque requerían su sentencia: “Si sueltas a ese no eres amigo del César”. Jesús fue entregado a los ávidos de sangre.

El Dr. Zavala Baquerizo, en su libro La pena, sostiene que Pilato quería liberar a Jesús, porque se había sometido pacíficamente al emperador, mientras que Barrabás era un revolucionario. El romano había sido implacable contra los sediciosos.

¿Era verosímil que la muchedumbre que hacía menos de una semana había aclamado al nazareno a su entrada a la ciudad de Jerusalén, quisiera que muera, cuanto más que su conducta fue de pleno servicio a todos? El autor Schonfield, citado por el Dr. Zavala, estima que fue una calumnia contra el pueblo judío, creada cuando la Iglesia se paganizó. Algunos piensan que fue para justificar la persecución contra los hebreos. Simon Wiesenthal, alta autoridad ética entre los israelíes escribe en El libro de la memoria judía, que cuando los primeros cristianos huían de las persecuciones de los romanos, se refugiaban en las sinagogas. Después los judíos hallaron refugio en las iglesias cristianas. Fueron acusados de brujos por los monjes y los quemaron. Lo propio hizo la “Santa Inquisición”. Los reyes católicos de España los obligaron a convertirse, al igual que a los musulmanes y luteranos (aunque Lutero también llamaba a actuar contra los judíos) y expulsaron del país a los que se rehusaron. Agrega Wiesenthal que los papas en su inmensa mayoría se sublevaron contra la masacre de judíos, pero prevenían a los cristianos contra la fraternidad con ellos. Cientos de miles fueron asesinados y después millones por el nazismo, como sabemos.

Hasta que llegó el Papa bueno, Juan XXIII, que convocó al gran Concilio Vaticano II, que en 1965 declaró que, aunque las autoridades judías y sus partidarios reclamaran la muerte de Cristo, esta no podía ser imputada a todo el pueblo judío de entonces, ni al de “hoy”, mandó que no se enseñe lo que no coincida con las verdades evangélicas y el espíritu de Cristo y deploró el antisemitismo manifestado.

Todos los años recordamos el inmisericorde sufrimiento de Jesús, su inicua crucifixión. Todos los años debemos recordar que la vida es sagrada, que nadie, ningún Estado, por ningún motivo, puede y debe quitarla. En China la aplicación de la pena de muerte es un secreto de Estado. En algunos países se la impone sin juicios justos, obteniendo “confesiones” con tortura, contra menores de edad, por adulterio u homosexualidad. Y extrajudicialmente, miles y miles mueren en las guerras, a veces en “daños colaterales”, por enfermedades que pueden prevenirse o combatirse, colgados de los postes del narcotráfico o del islamismo en su versión fanática.

Recojamos la semilla que dejó Jesús: El “amaos los unos a los otros”, que algunos entienden solo a algunos, excluyendo desde el poder a los que son diferentes a ellos: pobres, extranjeros pobres, negros, mujeres, homosexuales, con religión distinta o ateos, de distinta ideología. Nos dejó la verdad de que “la verdad os hará libres”, salir de las tinieblas, dar sosiego al espíritu, construir la justicia, aunque duela. Nos dejó el amor a los niños, la sabiduría de que adultos debemos seguir siendo niños, es decir, puros, que no tengamos que avergonzarnos de nuestros actos. Atenuó el rigor del viejo testamento, que mandaba a callar a las mujeres en los templos, que justificaba las guerras de conquista, la esclavización y dar muerte a los rebeldes, que ordenaba la lapidación a las no vírgenes que se desposaban. Enseñó que eran falsas las profesiones de amor a él, si no se daba de comer a los hambrientos, de beber a los sedientos, de recibir a los extraños, de vestir a los desnudos, de atender a los enfermos y a los presos.

Hace casi cuatro siglos Pascal manifestó: “Jesús permanece y permanecerá en agonía hasta el fin de los tiempos”. ¿Cuánto lo hemos resucitado desde entonces? (O)