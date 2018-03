Réplica: Del Ministerio de Salud

El martes 13, Diario EL UNIVERSO publicó el editorial ‘Deuda en salud’, frente al cual deseamos realizar algunas precisiones al tenor de lo dispuesto en el artículo 66, numeral 7, de la Constitución, y del artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación:

Dentro de las transformaciones que ha experimentado la salud ecuatoriana está la ampliación de los servicios de salud públicos, de manera que se pasó de 16 millones de atenciones del Ministerio de Salud en el 2006 a 43,5 millones de atenciones en el 2017, a nivel nacional. Solo en Guayaquil se inauguraron dos grandes hospitales, uno del Ministerio de Salud y otro del IESS, ambos en el 2017, luego de casi tres décadas sin que se construyera un hospital en la ciudad.

Adicionalmente, en el marco de esta transformación y de la garantía del derecho a la salud, para complementar sus servicios el Ministerio de Salud acude a prestadores privados, a los cuales paga por la atención de cada paciente remitido: desde el 2014 hasta la fecha, solo en Guayaquil se han pagado $ 591,6 millones por derivaciones de pacientes a instituciones privadas, entre las cuales destacan algunas sin ánimo de lucro como la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Solca-núcleo Guayas. Hace una década, estas derivaciones con pago no eran posibles, lo cual restringía el derecho a la salud de millones de personas que no pueden pagar las cuentas de la salud privada.

En lo que respecta al Ministerio de Salud, entre 2017 y lo que va de 2018 se han pagado 79,5 millones de dólares a prestadores privados, mientras que 38,9 millones de dólares están en el proceso habitual de auditorías, al tenor de lo requerido por los organismos de control. Estos montos se irán pagando en la medida en que las auditorías se completen, tal como ha venido sucediendo. Los últimos pagos a los prestadores privados se realizaron este 20 de febrero.

Adicionalmente, las transferencias trimestrales a Solca por asignaciones por ley, que son adicionales a aquellas por derivación de pacientes, se encuentran al día. Para Solca-Guayas en 2007 por este concepto se transfirieron 25 millones de dólares en 2017.

Las cuentas de IESS, Fonsat y cualquier otra institución deben ser aclaradas por los encargados de dichas entidades.

En el editorial se menciona también el caso del Hospital León Becerra, establecimiento de salud al que por un convenio firmado en el 2010 se le ha entregado más de 3 millones de dólares por concepto de prestaciones médicas al Ministerio de Salud. Al respecto, el inconveniente es que el Hospital no ha presentado los justificativos documentales que exige el propio convenio, que es ley para las partes. Entonces, no se han podido justificar esos fondos ya entregados, y no se han podido entregar otros adicionales en el marco de ese convenio, situación que es conocida y aceptada por los directivos de esa institución, tal como consta en actas de reuniones mantenidas con ellos. Para aliviar la situación de esta institución, el Ministerio de Salud busca potenciar otras formas legales para el pago a cambio de prestaciones.(O)

Shirley Alvear, directora nacional de Comunicación, Imagen y Prensa del Ministerio de Salud Pública; Quito