Sobre la oferta de hacer una “cirugía mayor”

La semana pasada, el presidente Lenín Moreno anunció que se eliminará la Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia), invocando “la austeridad y el clamor ético de la ciudadanía”.

Por datos e información de diversos medios de comunicación conocemos que la Senain manejó 300 millones de dólares; también se nos informa que el contralor subrogante anuncia una auditoría al proceso de liquidación y un informe relacionado con los gastos especiales de este organismo. Más allá del manejo de recursos económicos y su implicación con la austeridad, se han arrojado sombras de duda sobre la real actividad que desplegó la Senain en el correato, y aquí es donde aparece el clamor ético al que se refiere el actual primer mandatario. Esto se infiere cuando existen denuncias y presunciones acerca de que ejecutaron operaciones de vigilancia, seguimiento, escuchas ilegales, interceptación de comunicaciones y otras prácticas violatorias a la intimidad y privacidad de los ciudadanos, en las personas de políticos, periodistas y críticos u opositores del gobierno anterior. No se debe olvidar tampoco la presunción de que con fondos de la Senain se habría contratado la manipulación y modificación de imágenes de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 para diseminar y sostener la tesis del intento de magnicidio y “golpe blando”, lo cual se abona, además, con la no probada denuncia de que quienes integraron la Comisión de la Verdad, creada para indagar los pormenores de esta asonada, a más de editar fotos y videos habrían también cobrado ilegalmente por realizar su trabajo de investigación.

No obstante la austeridad, la auditoría anunciada y el clamor ético no se deben interrumpir, archivar y peor olvidar la investigación de las acciones ilícitas que se dice se han perpetrado. Más aún, los ciudadanos tenemos derecho a conocer lo que hizo la Senain para coordinar y ejecutar actividades de búsqueda, obtención y análisis de información para producir y difundir conocimientos e inteligencia pertinente, útil y oportuna, para garantizar la seguridad pública y del Estado y el buen vivir.

Los últimos y aciagos acontecimientos suscitados en la frontera norte nos permiten suponer y creer, mientras no se explique claramente al país, que la Senain no estuvo en capacidad o no pudo, por las razones que fueren, cumplir a cabalidad su misión dentro de su área de responsabilidad según la ley. Con todo lo anteriormente mencionado, concluyo que no solo se debe auditar cuentas de la Senain, sino también judicializar e investigar las denuncias que se presentaren sobre presuntos excesos e ilegalidades. Pero también es necesario saber si los seis ciudadanos que ocuparon el cargo de secretario nacional desde el 2009 hasta el último funcionario que renunció en el presente año tenían el perfil adecuado, la suficiente capacitación teórico doctrinaria y la preparación académica necesarias para dirigir y administrar las sensibles tareas de inteligencia en el ámbito estratégico, para recomendar la toma de decisiones al Ejecutivo. Solo así, señor presidente Moreno, creeremos en su oferta de “cirugía mayor”.(O)

Enrique Fernando Suárez Salazar, Quito