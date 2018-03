No puedo precisar el nombre de la comedia española de mediados del siglo XX, donde un personaje solo leía las páginas de los diarios que contaban crímenes. El gusto viene de antiguo: un tufillo morboso proviene de la preferencia por los relatos que esculcan en la capacidad destructiva del ser humano, en su violencia innata, en su facilidad para atentar contra los otros. Se mueve en mí cuando consumo novelas, películas y series que muestran los zigzagueantes pasos de quien levanta su mano para matar.

Acabo de ver, íntegra, la serie de American crimen story, El asesinato de Gianni Versace y me cuestiono los atractivos de esta clase de material para que produzca el interés que yo misma siento. Es verdad que está de por medio la creatividad del productor y guionista Ryan Murphy –famoso por sus trabajos en las diferentes versiones de American Horror Story, Glee y Feud–, el sello de dinámica cinematográfica que ha adquirido la televisión de hoy y esa construcción de movilidad temporal que exige al receptor una actitud móvil. Pero asomarse al cometimiento de crímenes va más allá.

En la base puede estar la lucha entre el bien y el mal a que nos expusieron en la infancia, desde las primeras historietas, ubicándonos en una visión dualista de la realidad. Y cuando funciona esa operación mental miramos con horror a los malos, deseando que triunfen los buenos. Cuando la literatura se va haciendo más compleja y nos muestra que todos somos un poco buenos y un poco malos, que el criminal realiza acciones generosas, que los buscadores del orden pecan de corruptos y mezquinos al mismo tiempo que trabajan bajo unas leyes, que de los primeros años de vida surgen, muchas veces, las motivaciones para la transgresión, las ficciones son lecciones de vida.

Cada caso es único pese a que los contextos en los que se pueden identificar algunos rasgos fundamentales –pobreza, maltrato, falta de oportunidades educativas, disfuncionalidad familiar–, explican muchas conductas criminales. La sociedad no ha conseguido poner sus elementales exigencias ciudadanas en determinados sujetos que ya sea por patologías, ya por un prurito de rebeldía y caos, delinquen. No me pliego a la respuesta que apela a la “conducta fácil”, no creo que lo sea. Vivir al margen de las vías socialmente aceptadas, descargando furia y destrucción, toreando a la ley, creándose otras identidades, esgrimiendo engaño y agresividad, entrando y saliendo de las cárceles, debe exigir de habilidades especialmente agotadoras.

Según la serie de Murphy, el joven Andrew Cunanan, cuya imaginación fue alimentada en la infancia por un padre desmesurado, cultivó sueños de grandeza a los que trató de acceder por las vías del sexo y de la manipulación. En la cúspide de sus sueños estaba un hombre como el diseñador Gianni Versace, un auténtico triunfador al que la sociedad le “perdonaba” su condición homosexual. Como no lo pudo conseguir, lo mató, en operación aparentemente maniquea de su mente delirante. Las cosas deben ser mucho más complicadas de cómo las estoy abordando, pero me sirven para pensar en los enemigos ocultos que tiene la sociedad, esa sociedad que en su mecanismo universal también construye desigualdad e injusticia y acorrala a las personas. (O)