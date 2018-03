Alrededor del plan de Lenín (…que algún día será presentado…), se comenta sobre eliminar el subsidio a los combustibles importados (hay uno adicional en los combustibles producidos localmente). Recordar que el mayor monto fue en 2014, casi 4.000 millones de dólares, el año pasado algo más de 1.000 millones y en 2018 probablemente 1.500 millones (ya que ha subido el precio del petróleo en el mundo), mucho dinero que se reparte más o menos a tercias entre gas, gasolina y diésel. En 10 años el total es del orden de 30.000 millones de dólares, ¡casi el presupuesto de un año entero del Gobierno, 2 o 3 años de inversión privada, 30 años de inversión extranjera!

¿Sobre qué criterio evaluar? El fundamental: una sociedad debe realizar actividades que tengan mayor productividad económica, social o institucional. En este caso, el subsidio a los combustibles claramente no es productivo: se desperdician recursos porque hay contrabando en las fronteras (ahora obviamente menos porque el diferencial de precios es menor), desperdiciamos gasolina porque damos 10 vueltas a la cuadra en lugar de parquearnos y caminar, el gas porque es barato, la energía porque olvidamos apagar la luz, etcétera.

¿Qué hacer?

Uno, eliminar el subsidio, focalizarlo a la gente de más bajos recursos para el diésel de transporte público y gas, lo cual puede ser socialmente productivo (para la gasolina no hay ninguna justificación).

Dos, establecer un sistema en que los precios se vayan ajustando al mercado internacional (a la baja o alza).

Pero (este pero es esencial), la eliminación del subsidio (le daría 1.000 millones adicionales al Gobierno que salen de nuestros bolsillos) no puede de ninguna manera ser un pretexto para que el Gobierno deje de eliminar masivamente una serie de gastos inútiles y poco productivos que mantiene. Decía la nueva ministra en entrevista pública: “…hay aún espacios de mejora…”, esto nos da la idea que se cree que el Estado es bastante eficiente y solo queda por hacer algo por aquí, algo por allá. Partiendo de ese criterio obviamente no iremos muy lejos. El enfoque correcto es: hay mucho que hacer y además hay que hacerlo. El Estado (así aun sería enorme) debe disminuir en al menos 6 puntos del PIB, 6.000 millones, en un futuro cercano. Claro que se puede.

NOTA: ¡Cómo el poder atrapa a la gente! Acaba de salir PPK en Perú, porque intentó aferrarse, negociando lo que nunca debió negociar, creyendo como todos en política que son indispensables para su país. Incluso él que por edad, independencia financiera y estatus no parecía caer en esas garras. Sin duda detrás de esto hay maniobras oscuras de los Fujimori (incluso se habla del siniestro Montesinos), pero PPK debió en diciembre hacer algo sencillo: salir al país y decirle “me chantajean, no lo aceptaré y si me destituyen será con la frente en alto”. Qué pena por Perú haber caído en la rueda de la corrupción y estar en manos de la ambición desmedida de los hermanitos Fujimori… ¡al menos la justicia actúa en Perú! … Mientras, acá el fiscal Baca ya decidió apagar los motores hace rato. (O)