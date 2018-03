Caso Cambridge Analytica/Facebook

Cambridge Analytica es una filial de la compañía de marketing británica Strategic Communication Laboratories, y se encarga de realizar estrategias y acciones para organismos políticos y empresas, basándose en el análisis de big data y uso de nuevas tecnologías.

En una investigación publicada por The New York Times y The Observer, se reveló que Cambridge Analytica usó fraudulentamente los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para predecir e influir en los votantes en las recientes elecciones de Estados Unidos.

La data de los usuarios de Facebook se consiguió a través de la información generada por una aplicación con una encuesta online (thisisyourdigitallife). Al descargarla daba acceso no solo a sus datos, sino también a los de sus amigos.

Esta información, que supuestamente tenía fines académicos, fue entregada a Cambridge Analytica quienes con los “likes” y perfiles recolectados, a través de algoritmos, diseñaron campañas especialmente segmentadas para unos 2 millones de votantes.

Luego, Channel 4 de Reino Unido realizó una investigación encubierta que reveló cómo Cambridge Analytica realiza campañas secretas en las elecciones en todo el mundo.

Con una cámara oculta se reunieron con los ejecutivos de la consultora, simulando ser potenciales clientes de Sri Lanka que querían influir en las futuras elecciones de ese país.

Los directivos explicaron sobre sus operaciones en países como México, Malasia, Brasil o Australia, obteniendo datos y perfiles de la población para segmentarla y enviar contenidos a esos grupos “sobre temas que les preocupan con un lenguaje e imágenes que probablemente les llamen la atención”.

En esas campañas hubo una gran cantidad de desinformación y noticias falsas publicadas en internet.

“Nosotros básicamente colocamos información en el torrente sanguíneo de internet, que no necesariamente tiene que ser real, y de ahí analizamos el avance en el posicionamiento para manipularlo a favor del cliente”.

En estos videos, también hablaron del uso de sobornos, exespías, identificaciones falsas y trabajadoras sexuales.

Y aquí aparece un tema que merece mayor análisis, hoy cada uno escoge qué noticia leer y en dónde leerla. Las redes sociales se han apoderado de las noticias, donde para competir entre una sobresaturada estimulación informativa, lo que importa parece no ser la veracidad o la calidad de la información, sino la capacidad de lograr captar la atención de los usuarios.

Esto genera un ecosistema perfecto para las noticias falsas, donde hay poca preocupación sobre las fuentes y donde el reenvío entre amigos de alguna manera le otorga credibilidad.

Analistas sostienen que existe un déficit de 13 horas en promedio entre que se publica un reporte falso y en lo que se refuta, y claro, la información que lo refuta no tiene el mismo peso viral.

En este nuevo mundo que parece libre y amigable, hay que empezar a ser más desconfiado y riguroso con la información que se recibe y la que se divulga.

Cuidar lo que exponemos y verificar lo que creemos. (O)