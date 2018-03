Cuando era adolescente y escuchaba la palabra “hospital”, pensaba automáticamente en el Luis Vernaza. Es todavía la antonomasia. Casi todos en esta ciudad hemos estado allí alguna vez. Es una casa de salud mantenida por la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil y también por los contribuyentes ecuatorianos, manejada con sentido de la empresa privada, con eficiencia y responsabilidad. Sus médicos son científicos del más alto nivel, su personal de enfermeras y administrativos es excelente. Los pacientes reciben buen trato y los directivos se preocupan por dotarlo de equipos actualizados. Tal vez sea uno de los mejores. Me consta. Ahora está en dificultades económicas. El Estado le debe mucho dinero. Típico. ¿Por qué no agilizan los procedimientos y las auditorías? Comprendo que las cuentas deben ser revisadas porque es dinero público, pero no hay razón para entorpecer el funcionamiento de los cuatro hospitales que mantiene la Junta.

Cada vez que los gobiernos quieren endulzarnos las amargas recetas con que nos extraen impuestos, se justifican hablando de salud y educación. Y los hechos demuestran la mediocridad de los servicios de los hospitales del Estado y del IESS, porque la gente se queja casi a diario. Lo mismo ocurre con Solca. Su eficiente labor para cumplir el noble cometido de luchar contra el cáncer debe ser apoyada y no poner en peligro su existencia. Ahora que el Estado debe achicarse, pretender crear otro organismo que haga el trabajo que ahora realiza Solca es insensato porque duplica esfuerzos y gastos. Parece que el atronador ruido de la corrupción oculta la voz de quienes defienden a las instituciones de salud creadas por la filantropía guayaquileña. Tal vez se olvidan de que los hospitales y otras instituciones fueron creados ante la penuria fiscal y la necesidad de combatir eficazmente la tuberculosis, el cáncer, las enfermedades. Allí está el ejemplo del Instituto de Higiene Izquieta Pérez. Cerrado. El hospital de LEA fue clausurado porque tenía problemas que pueden ser solucionados. El León Becerra especializado en curar niños está en peligro de muerte. ¡Qué es lo que realmente pasa? Debo desechar la absurda idea de que detrás de todo hay una concertación siniestra para atacar las instituciones guayaquileñas. Cierto que la Constitución vigente es centralista y acaparadora de poder en favor del Ejecutivo. Pero hay un límite determinado por la razón práctica que aconseja no cambiar las cosas que funcionan bien y apoyarlas para que cumplan su cometido. A todo esto, ¿qué dicen los asambleístas guayaquileños? ¿Por qué callan? ¿Todos obedecen al rencoroso sujeto nacido en esta ciudad que mordía las manos que le daban de comer? No lo creo: allí están los del PSC, los de CREO, los patriotas que deben amar a la ciudad. Nuestros diputados tienen la obligación de defender las instituciones guayaquileñas que se manejan honesta y eficazmente. Deberían proponer el archivo del proyecto que ignora a Solca. Debemos pedirle al presidente Moreno que ordene la más urgente solución a estos problemas económicos de la Junta, de Solca, del León Becerra y confío en que su ministra de Economía ayudará, porque mucho puede hacer. Es la plata. (O)