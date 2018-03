En el mismo camino

El sábado 3 de los corrientes se publicó en EL UNIVERSO un artículo del economista Alberto Dahik Garzozi que debería ser la pauta a seguir para lograr rescatar este país de las garras del neocomunismo que se apoderó hace 10 años de nuestra suerte y futuro.

Es espeluznante la enumeración de las maldades ejecutadas por los depredadores de todo lo cuerdo y sensato que nos fue quedando con el paso del desgobierno crónico, que afectó por el abuso, a todo ser que habita en estas tierras. Cansado por el esfuerzo mental desplegado, cual maestro de la tauromaquia, el economista Dahik remata su artículo manifestando que por los límites –(del espacio)– en la prensa escrita, no sigue con la lista de los interminables delitos; ¡son muchos más! Si hubiera una verdadera intención de sanear al Ecuador, ya debería actuar de manera frontal el presidente Moreno. Temo que vamos por el mismo mal camino hacia el despeñadero, la diferencia es el estilo. Pido a Dios que me haga saber si estoy equivocado, para poder decirle a mis nietos que vivirán en un país hermoso, rico, con oportunidades de trabajo y estudio, mucho mejor del que me tocó vivir.(O)

Ignacio Granja Rousseau, doctor en Medicina y Cirugía, Guayaquil