Saturados de corruptela

Los ecuatorianos hemos estado acostumbrados a conocer de escándalos, de corruptelas, de mediocridades, todas impuestas por diversos gobiernos. El hecho de estar acostumbrados no implica que nos hayamos saturado y no podamos reaccionar frente a nuevas situaciones que exceden cualquier imaginación inventiva de atrocidades.

No nos podemos quedar impávidos frente a tanta mediocridad, sinvergüencería, descaro, cinismo, puesta de manifiesto en los últimos escándalos. ¿Pudo alguien que ocupó la Presidencia de la República escoger así a sus colaboradores? ¿Dónde estuvo la capacidad que el pueblo calificó mediante su voto y confianza para que seleccione a los mejores en cada caso? Otroras asesores, hoy ocupando altos cargos de responsabilidad, evidencian la mediocridad al haber actuado a espaldas de la ley utilizando dineros reservados, sabiendo que por su nominación no estaban permitidos. Hoy por el auspicio de quien lo tuvo como asesor, una persona ocupa una posición relacionada con la ley, a la que no tuvo empacho en transgredir. Vemos a exministros hoy encumbrados, aupados por el mismo expresidente, en el mando de una asamblea que es la máscara que trata de esconder un sistema de corrupción. Continúan muchos actores y cómplices de la peor década que ha vivido el país, en puestos de relevancia que les permite ostentar sus mediocridades y sinvergüencerías. El asco que sentíamos por la política está llegando a los límites.(O)

José M. Jalil Haas,

Ingeniero químico, Quito