Exportar banano

Desde las últimas semanas del 2017 hasta este momento, el precio de la caja de banano del mercado spot ha llegado a límites nunca vistos, una diferencia de más de 10 dólares por caja, o sea, se ha vendido fruta localmente a más de 16 dólares cada caja, cuando el llamado precio oficial es de 6,2 dólares.

Las razones técnicas son muchas, pero lo injusto de esta situación es que esta diferencia la tuvo que pagar el exportador formal, por haber firmado contrato con su cliente en el exterior a un precio fijo todo el año, como debería ser. Mientras, los oportunistas (espoteros) y los productores informales han tenido utilidades abundantes e inesperadas a costa de la formalidad o de los contratos. La mayoría de los productores se volvieron tan importantes que habiendo firmado contratos, al irrespetado precio oficial, si no se les pagaba el precio spot del mercado (10 dólares más) le vendían a alguien más que los acosaba, por supuesto sin contrato, sin facturas, al contado; los exportadores tuvieron que sucumbir al chantaje con tal de cumplir los contratos con clientes del exterior y mantener su prestigio empresarial y del país, muy llevado a menos estos últimos tiempos. Lo mínimo que el exportador esperaría como compensación a tanta injusticia es que como se pagaron estos precios tan altos y se tributó ese valor, cuando los precios bajen se pueda hacer lo mismo, a manera de cumplir el precio promedio anual. En la ley de banano y en los reglamentos, al respecto se exigen cumplimientos por parte del exportador que incluyen sanciones hasta con cárcel, si incumple las regulaciones estipuladas; mientras que el productor puede hacer lo que le da la gana y solo la autoridad lo puede llamar para pedirle, por favor, que cumpla; si no lo hace, no pasa nada.

No puede ser posible esta diferencia o estigmatización de que el exportador es malo y el oportunista golondrina y el productor es bueno.(O)

Cecilio Jalil Morante,

Ingeniero agrónomo, Guayaquil