¿Cómo se deben prevenir los brotes de conjuntivitis durante la estación invernal en la Costa?

La conjuntivitis es una enfermedad que nos puede dar en cualquier momento, pero en la época del invierno dado el calor, la humedad, el polvo, el polen, etcétera, existen más factores para enfermarnos. Las personas alérgicas son más vulnerables. En el invierno sudamos mucho, tenemos que preocuparnos más de la higiene personal y de mantener limpias nuestras pertenencias como pañuelos, sábanas, almohadas, ropa, lentes, teléfonos, etcétera. Las personas sudan más por el calor, no tienen que secarse el sudor de la cara con las manos, que tienen bacterias porque con las manos cogemos dinero, papeles, manubrios de colectivos, de puertas, etcétera.

Edelmira Barrezueta,

Milagro, Guayas

No frotarse muy seguido los ojos, tomar mucha vitamina C, por el azote de virus y bacterias que se propagan con facilidad en el medio ambiente, revisar las informaciones sobre dicha infección y usar gafas recomendadas para tales eventos, sin olvidar asistir a los centros hospitalarios públicos para hacerse una revisión con un profesional entendido en la materia.(O)

Luis Javier Perdomo Saltos,

Guayaquil

La conjuntivitis ocurre cuando la conjuntiva, la capa transparente de tejido que recubre el ojo, resulta hinchada o inflamada. Se pueden prevenir los brotes de esta enfermedad viral o bacteriana, según sea el caso, cuidándose cada persona con lo primordial, que es la higiene; y con campañas de prevención a la ciudadanía. No hay que esperar que se propague la enfermedad y se convierta en epidemia, para comenzar a realizar las campañas; pues prevenir es curar. Cada persona debe lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos, no compartir las toallas, los pañuelos, los cosméticos, las gafas, los celulares; ni saludar con beso en la mejilla y además, no acudir a lugares de una concurrencia masiva. Cuidándose cada uno, se evitará la propagación de la conjuntivitis. Creo que el contagio de enfermos a sanos se puede conseguir si los infectados son más cultos y siguen las indicaciones de los médicos. Deben hacer campañas en barrios y colegios para prevenir el contagio.(O)

José Ortoneda Sánchez,

Bahía de Caráquez, Manabí

Hay que consultar con el médico de su confianza.(O)

Xavier Salvador Plaza,

Guayaquil