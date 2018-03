Al presidente

Con el respeto que el actual presidente de Ecuador merece, hoy se cumplen 27 días del momento histórico en que el pueblo ecuatoriano (domingo 4 de febrero de 2018) dijo en las urnas no va más, se acabó la década robada por el gobierno más corrupto de la historia; se le dijo al jefe de la mafia no queremos verte jamás, lárgate, y si regresas, será solamente para encarcelarte por todo el mal que has hecho a nuestro querido país.

En estos 27 días posteriores al hecho histórico, se han venido destapando cloacas y más cloacas que demuestran quiénes y de qué forma participaron en el gran atraco que ya conocíamos. Ya es hora de que el actual presidente haya recibido el mensaje de sus mandantes y elimine de entre sus colaboradores a quienes lo están perjudicando y se hacen los inocentes, siendo los que participaron de igual forma en el gobierno anterior. El presidente tiene que pedir información del patrimonio de ellos y de los otros que no lo apoyan y fueron integrantes de ese nefasto gobierno, en el año 2006, y compararlo con el patrimonio actual. Demostraría que nuevos ricos no lo eran antes de la década robada. Hay muchos ecuatorianos profesionales y honestos que estarían dispuestos a colaborar con el Gobierno. Ya es hora de que Ecuador tenga representantes profesionales en cada una de sus instituciones. Ya es hora de que los diplomáticos sean profesionales en diplomacia. Ya es hora de que Ecuador sea visto a nivel internacional con más respeto. La Escuela de Diplomacia ha funcionado hace muchos años y graduado a muchos profesionales valiosos, que fueron desaprovechados por el Gobierno anterior. Dicho ministerio fue manejado por ineptos en la materia. La muestra está en el vergonzoso caso Julian Assange, quien ahora resulta ser “hermano ecuatoriano”. También es hora de recuperar tantas cosas que nos quitó a Guayaquil, una mafia resentida, por ejemplo el nombre original de nuestros puentes Rafael Mendoza Avilés y Carlos Pérez Perasso, ilustres guayaquileños.(O)

Xavier Vallejo Iturralde, jubilado