En busca de absurdos para antología

En la vida hay cosas buenas, malas y feas. Las buenas, como oír la voz de Carmen Chiriboga que me invita a celebrar el Día de la Mujer en el Teatro Centro de Arte, en Guayaquil, o farrear con Javier Alcívar Montero, no tienen precio, me dibujan una sonrisa por varios días. Las malas, como enterarme de la muerte de ese lindo lindo tipo, de uno de los últimos Caballeros del Reino que fue Juan Castro; y, finalmente, las feas, como lidiar con la burocracia nuestra de cada día. Uno pensaría que burocracia es sinónimo de palabras horribles, que el diccionario la va a definir como el mal del siglo, pero no, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española da cuatro definiciones para la palabra burocracia:

1. f. Organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios.

2. f. Conjunto de los servidores públicos.

3. f. Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos.

4. f. Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.

No sé ustedes, pero yo me quedo con la 4. Y aunque la RAE no lo dice, yo agregaría el absurdo como principio fundamental de las normas en cuestión.

Hace poco acompañé a una amiga a sacar un certificado para vender su auto. Como ella es previsiva, decidió sacar el certificado para sus dos vehículos. Entró al portal de la entidad reguladora de los automóviles y pagó $ 15 por los dos certificados. (Una vez realizado el pago imprimió los comprobantes y los añadió a su ya gruesa carpeta, como si la Agencia Metropolitana de Tránsito o la Comisión Nacional no pudieran estar en línea con el banco en cuestión).

Al llegar a la ventanilla, la burócrata de turno le dijo que estaba mal porque debió pagar solo $ 7,50. Pero mi amiga le explicó que eran dos vehículos. —Por más, pues, respondió la señorita, ha hecho mal, no ve que debe pagar de uno en uno y traer dos comprobantes. —Señorita, he ingresado a su página web, en el casillero de número de vehículos he puesto dos y he pagado por ambos porque estoy solicitando dos certificados. —¿Qués, no entiende? Ha hecho mal, así no le puedo aceptar. —Señorita, ¿se da cuenta del absurdo? ¡El siguiente!, gritó la burócrata a todo pulmón.

Yo como mudo testigo presenciaba una comedia de altísimo nivel, porque en cada ventanilla había una historia. Una humilde mujer reclamaba por una multa del año 2012, al parecer se había estacionado mal en las calles Aguirre y Chile del Puerto Principal. —No conozco Guayaquil, nunca he viajado allá, suplicaba la señora. —Pero aquí dice, pues. —Le juro, insistía ella ante los casi $ 100 de multa. —Apure, señito, se ha de haber ido su marido, dijo el chistoso de la fila. Las risas no se hicieron esperar y el calvario de cada usuario continuó imperturbable.

¿Y no será, me pregunto, que si pido a los queridos lectores que me cuenten sus dramas burocráticos logro editar una antología del absurdo para partirnos de la risa? Al menos reiríamos en lugar de llorar. (O)