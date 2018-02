No tome mi nombre

La vicepresidenta Vicuña ha apoyado al dictador sanguinario de Venezuela a nombre de todos los ecuatorianos.

Si ella desea a título personal apoyar a quien ha llevado a Venezuela a la desesperación, la miseria, el hambre, la opresión, al despeñadero económico de lo que fue otrora un país boyante; a quien ha asesinado sin piedad a incontables venezolanos de la oposición, ha causado el éxodo de millones de venezolanos, quienes enfrentan ahora condiciones precarias en otros países, pues que lo haga, y si tan admiradora es de este ser, no sé qué hace en Ecuador, mejor estaría en Venezuela; pero no use mi nombre ni el del 90%, aproximadamente, de ecuatorianos que rechazamos total y enérgicamente al gobierno opresivo de este individuo. Los ecuatorianos dijimos ‘NO’ al sistema totalitario y abusivo del comunismo, en el referéndum del 4 de febrero de 2018. Así que está claro que no queremos ni apoyamos al gobierno represivo de Venezuela. El gobierno ecuatoriano debe rechazar esta clase de gobiernos, si quiere convencer a los ecuatorianos que estamos tomando otro rumbo; si no, está demostrando lo contrario, y las consecuencias podrían ser graves.(O)

Nelly Lozada García, jubilada, Guayaquil