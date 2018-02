¡Soy médico!, porque he aprendido a mirar a las personas de otra manera, porque nadie sabrá nunca en qué turno trabajo por más que intente explicar mi calendario de guardias; porque los éxitos serán atribuidos al avance de la ciencia y la tecnología o algún santo, pero los fracasos siempre pertenecerán solamente a uno, porque la sensación de sacar a alguien de un paro cardiorrespiratorio aporta más adrenalina; porque sé de enfermedades que no salen en los programas de televisión ER, Dr. House, Anatomía de Grey, porque sé que estos programas donde los médicos hacen todo desde recibir al paciente, hacerle exámenes, radiografías, ponerle una venoclisis y pedir estudios cuyos resultados llegan en minutos, son falsos.

¡Soy médico!, porque es un reto increíble explicar al paciente lo que tiene durante una consulta, cuando me tomó años entenderlo; porque la mejor adivinanza es tratar de saber qué medicamentos toma el paciente, basado en el tamaño y color de la tableta; porque siempre me sentiré satisfecho de ayudar y acompañar a los pacientes aunque no recuerden mi nombre; porque en el hospital o centro de salud la vida es un “collage” de increíbles historias y tragedias impensables, porque la mejor paga no está solo en el salario sino en la mejoría del paciente; porque tenemos el privilegio de haber visto la vida directamente a los ojos cuando atendimos el primer parto o el despertar de un paciente en coma, de acompañar a alguien en el doloroso momento de la muerte de un ser querido y sentimos con sencillez el gracias genuino de algún paciente que se siente aliviado de alguna dolencia; porque es injusto que si no hay médicos para que atiendan o si no hay medicamentos, y si la cita es para después de seis meses, le reclamen al médico y no al gobierno de turno. Porque los médicos no debemos estar en el COIP, si hay un error debe sancionarse mediante un proceso civil y no penal, ya que en el COIP se tratan crímenes, y el yerro médico no es un crimen, entendiéndase que crimen es una acción voluntaria de hacer daño, y ningún médico causa daño de manera voluntaria. ¡Soy médico!, porque los médicos valemos mucho más de lo que piensan y hacemos mucho más de lo que imaginan. Saludo a cada uno de mis colegas los médicos con conciencia social.(O)

Roberto Gavilanes Guaycha, doctor en Medicina; Vinces, Los Ríos