Pocas escuelas privadas admiten niños autistas

El 9 de enero en esta sección escribí una carta de la dificultad de encontrar escuelas que admitan a niños con autismo. Ese mismo día por la publicación en EL UNIVERSO me contactaron del Ministerio de Educación para ver mi caso.

Me reuní con el director distrital de la zona Tarqui y le expliqué que buscaba una escuela particular en el sector donde vivo. Ofreció conversar con personal de una de las escuelas que ya había rechazado a mi hijo, quien indistintamente a la escuela donde vaya acudirá con una tutora privada. A pesar de la ayuda que me ofreció el Ministerio, mi responsabilidad de encontrar un lugar donde mi hijo (con autismo) pueda estudiar, he continuado la búsqueda dado que no existen cupos en ninguna escuela; indican que no trabajan con niños con capacidades especiales por falta de personal capacitado para su atención, que el Gobierno mediante leyes trata de obligar a trabajar en temas de inclusión; sin embargo, no les da herramientas para hacerlo. Pregunto ¿sobre quién recae en realidad la responsabilidad de capacitar personal de instituciones educativas particulares?, ¿por qué recae solo en el Estado?, si se funda una unidad educativa es porque se tiene vocación a la enseñanza y no solo por fin de lucro; entonces ¿no serían los dueños de escuelas quienes deben estar constantemente capacitando a su personal para brindarle nuevas herramientas? El director distrital del Ministerio de Educación me dijo que una de sus propuestas es crear escuelas especiales con todo lo necesario para niños con distintos tipos de discapacidades y evitar que otras unidades educativas les cierren las puertas. Le expresé que de esa forma no existirá inclusión, ya que cuando les toque a los chicos salir al mundo real no van a estar preparados para la sociedad, ni la sociedad va a estar preparada para ellos. Gracias a Dios mi búsqueda dio fruto y una escuela abrió los brazos a mi hijo para incluirlo con sus compañeros, la persona que sería su profesora está interesada en capacitarse, me preguntó qué podría hacer para llegar a él. Ratifico lo expresado, los planteles deben con los padres crear verdadera inclusión.(O)

Karen Michelle Gonzaga Muñoz, Guayaquil