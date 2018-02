Seguir a Dios

Los muertos, ¿a dónde van? Muchas personas no tienen claro que su vida está en juego por la eternidad. Dios se comunica con los seres humanos por medio de su palabra, la Biblia; nos indica claramente las consecuencias de nuestro actuar para bien o para mal: “Todo lo que sembrares, eso mismo segarás (Gálatas 6:7).

La Biblia es un libro que tiene credibilidad, una prueba de ello es que más de trescientas profecías se han cumplido, por ende se cumplirán las que faltan. Los profetas bíblicos no han fallado ni en un solo caso. Para entender lo que ha pasado y lo que está pasando actualmente en el mundo es necesario dedicar un tiempo a estudiar la Biblia, ella prohíbe alteraciones; Jesús dice (en Lucas 21:33): “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”; sin embargo, hay quienes alteran sus enseñanzas... Además, en Efesios 5:6, dice, que nadie os engañe con palabras vanas porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia.

Cuando creemos en Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador, nacemos a una nueva vida. “El que no naciere de nuevo, no puede ver el Reino de Dios” (Juan 3:3). La persona que ha nacido de nuevo no debe practicar el pecado. Practicar el pecado, según la santa escritura, es seguir haciendo lo que Dios condena: “¿No sabéis que los injustos no heredarán el Reino de Dios?, no erréis. Ni los fornicarios..., ni los idólatras, ni los ladrones, ni los avaros, ni los estafadores, ni los maldicientes..., heredarán el Reino de Dios sino se arrepienten y dejan de practicar el pecado” (1 de Corintios 6: 9-11). A Dios se lo conoce por su palabra, y por no tomarlo en cuenta, el mundo está cada vez peor.(O)

Carlos Garcés Montiel, licenciado, Guayaquil