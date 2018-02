Siempre es posible hacerlo peor

Sí, efectivamente, en el diseño de las instituciones siempre se puede hacerlo peor. Y es el caso del proyecto enviado por el Ejecutivo para elegir a los consejeros de participación definitivos, proyecto que profundiza los defectos estructurales e irreparables del Consejo. En este artículo no me refiero a las ternas, que serán objeto de un análisis particular. Me sostengo en la afirmación de que ese Consejo es el engendro máximo de Montecristi. Nos impusieron la institución más desproporcionada, informe y mal concebida en relación a los presupuestos de la democracia histórica universal y ecuatoriana. Y escudados en el fomento de la participación, la estatizaron y crearon la peor forma para garantizarla, el control del Ejecutivo vía Consejo de Participación para sujetar a la sociedad.

Con estas afirmaciones establezco plena distancia con quienes sostienen que el Consejo es el mayor aporte a la democracia ecuatoriana. Y no hubo ninguna trampa, pues así lo consultaron solapadamente a la población y lograron su aprobación. Y apoyé el Sí en la pregunta 3 para librarnos de los actuales consejeros –autoridades icónicas de la complacencia con la corrupción y abyectos servidores del autoritarismo– en el marco del Estado de derecho. Pero hasta ahí nomás. Conseguido el objetivo que compartíamos, me siento en la libertad de disentir. Para evitar que vuelvan a atropellarnos. Sabíamos y lo dijimos reservadamente que la elección universal de los consejeros no soluciona nada. Que puede transformarse en el uso de mecanismos democráticos, como son las elecciones, para atropellar a la democracia. Varios temas a precisar.

La participación ciudadana y el control social de la gestión pública no son formas corporativas, ni cabe corporativizar a la democracia. Las postulaciones ciudadanas se reducirán a formas testimoniales. Dado que el Consejo se basa en una oferta cautiva de candidatos de organizaciones sociales con explícita exclusión de la sociedad política, el mecanismo de elección puede derivar en una competencia corporativa dirimida por el voto ciudadano. Es decir una real esquizofrenia institucional.

El régimen electoral propuesto no resiste el menor análisis. Es abiertamente inconsulto de cara a la dinámica electoral histórica del país. Veámoslo.

Llevar todo a elección es una forma de populismo que mata a la democracia real. Los sujetos de la participación, según la Constitución, son las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. Es decir que, siguiendo el libreto de Montecristi, son ellos los protagonistas en cuya diversidad se debería producir la delegación para el funcionamiento del Consejo. Mutatis mutandis es lo que ocurre en la democracia indirecta cuando los diputados eligen a las autoridades e incluso a los jefes de gobierno en las democracias parlamentarias. El pueblo delega y los delegados eligen o mantienen procesos. Pero en nuestro feto institucional han dado la vuelta a la democracia indirecta y es el Consejo Nacional Electoral el que propone y el pueblo el que no puede disponer porque la oferta es limitada por una voluntad ajena. Y se pretende calificarlas como elecciones mediante voto directo. Realmente la ciudadanía no decide, simplemente avala las decisiones de otros, que no son el pueblo ni tienen por qué arrogarse esa representación (cuando sí hay representantes legítimos).

Los concursos no son metodologías ni buenas ni malas. Dependen de la idoneidad de los operadores –por ejemplo que no los operen los actuales consejeros de participación– y del contexto general –como se procesaron los concursos iniciales de la Corte Nacional de Justicia–. Un contexto autoritario produjo los candidatos que conocemos en el caso de todas las autoridades. En un contexto que todavía no se define decididamente por la democracia no podrá aun producir concursos justos y realmente democráticos.

Las elecciones no son competencias idílicas. El falso igualitarismo en una campaña electoral se manifiesta en que solo habrá información emitida por el ente estatal. Nada más falso. Los candidatos son seres humanos con trayectorias y grados de conocimiento de la población. Y en una elección, compleja, en que los “caballos” que compiten son varios (alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales) el grado de atención a los candidatos a consejeros será muy bajo y estará altamente asociado con los partidos en la competencia “principal”. Un candidato desconocido nunca podrá ganar. Y sin financiamiento público, muy probablemente por la tranquera entrará el financiamiento irregular, sea del narcotráfico o de la corrupción. ¿Es eso a lo que apunta el mal diseño?

La paridad de género y la presencia de las nacionalidades es una necesidad. La he apoyado académica y políticamente. Pero diseñada con sensatez. Primero porque se trata de una discriminación positiva mientras exista brecha de género. No se trata de separar a la comunidad electoral. Por ello es inadecuado proponer dos “concursos”, uno de hombres y otro de mujeres, para luego juntarlos en una sola lista. El concurso, como la sociedad, debe ser único y como consecuencia de él, conformar la lista con paridad, reconociendo la discriminación positiva por medio de una medida común. Segundo, no es posible que, de contrabando, se introduzca una discriminación positiva étnica creando una cuota equivalente a una sétima parte. El movimiento indígena no requiere de esas “concesiones”. Y si se decide crear una cuota, hay que hacerlo bien, evitando sobrepasar a la discriminación positiva con una doble oportunidad. Comenzando porque habría que tener un padrón étnico.

(Y claro, no creo que sea un contrabando, pero sí una tontera, que se plantee que se procurará la alternancia de género (¿y por qué no étnica?) en la presidencia del Consejo. Si el camino es expandir aliados, propónganlo también para las presidencias de la República y del Parlamento).

Hay que cuidar a las instituciones. Introducir, porque no había otra institución, al Consejo Nacional Electoral es un artificio inadecuado. Es una institución de muy débil aceptación –la menor en la actualidad–, está comprometida con los procesos de evaluación de desempeño y tiene procesos muy largos. Pero fundamentalmente es expresión de una resistente forma de antipolítica que ya debe terminar. Si no se devuelve la soberanía popular arrebatada al Parlamento (nos caiga bien o mal), jamás tendremos una democracia de calidad, sino una democracia de engendros.

Evitemos el fraude moderno. El sufragio universal, directo, libre y secreto tiene condiciones de ejercicio… que no bastan con afirmar que la democracia son las elecciones. Nuestra Constitución reconoce a la democracia representativa, directa y comunitaria. Dado que lo propuesto no es democracia directa ni comunitaria, sería un pésimo ejercicio de democracia representativa, expuesta a la contundente expresión de nulidad de los votantes, que terminaría en la profunda ilegitimidad del proceso y eventualmente con su cancelación.

De los huevos de la serpiente solo pueden salir serpientes. En el plano institucional no nos acostumbremos a ellas. Como tampoco a las prácticas de “gatopardismo”. Cambiar mucho para que no cambie nada. Es decir, hacer que la ciudadanía legitime a su propia sujeción y control la estatización de la participación. Si siguen gobernando así, nuestro país caminará inexorablemente hacia una Constituyente.

