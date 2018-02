Me permito formular una opinión con motivo del resultado de la consulta y el voto negativo que en algunas preguntas, y estrecho en otras, dieron los ciudadanos manabitas. Soy manabita de corazón y de sangre por vía paterna; mi progenitor fue oriundo de Manabí, igual sus padres, hermanos y muchos de sus descendientes; además me siento espiritualmente muy ligado a tan hermosa provincia y creo conocer un poco el temperamento de sus habitantes.

Aprecio que el comportamiento en las urnas el domingo 4 de febrero de 2018 fue un “voto protesta”. El manabita tiene, entre otras características, la de orgullo, no vanidad, y la de sensibilidad, no sensiblería. Es indudable que ellos tienen que afrontar una tragedia de gigantescas dimensiones, imposible de valorarla en la magnitud correcta por lo extremadamente grave y por las secuelas. Los manabitas se sienten mal atendidos por el Gobierno central en esa dura prueba, no entremos a considerar ¿por el gobierno de quién?, pues alguna vez dejemos de pensar en individuos y vayamos al fondo. Poquísimos días después de aquel fatídico 16 de abri1 de 2016, EL UNIVERSO tuvo la bondad de acoger una misiva en la cual yo recordaba, y lo vuelvo a hacer, lo que hizo Galo Plaza Lasso frente al terremoto de agosto de 1949 que destruyó parte de la provincia del Tungurahua y originó más de 7 mil fallecimientos. Plaza constituyó de inmediato una junta de reconstrucción, integrada solo por ambateños y sin injerencia alguna del Gobierno central; apartó a la burocracia y sus interminables vericuetos respectivos de informes, transferencias, acuerdos, etcétera. En otros términos, entregó a los tungurahuenses el manejo íntegro del problema. Yo sugerí lo mismo para Manabí, pero no hubo eco. Estimo que el Gobierno actual debe seguir el ejemplo del expresidente Galo Plaza y constituir de inmediato la junta, entregarle todos los fondos y estar atento por si surgiese alguna necesidad especial; indudablemente la Contraloría vigilará el manejo de los fondos porque son públicos. Así termina la tentación de tomar dinero y destinarlo a otro fin, aunque sea de modo momentáneo; finaliza la intervención de ministros de Estado, de directores de organismos, etcétera. Es obligación del Gobierno actual publicar detalladamente la cantidad de dinero que dispuso con motivo del terremoto, vía donaciones nacionales o internacionales, y vía imposiciones tributarias. Ojalá que no tengamos casos en que determinados subalternos hubieran destinado valores para otros propósitos o impusieron sus planes sin importarles la realidad, porque hasta este momento muchos manabitas siguen durmiendo en carpas y el centro de Portoviejo muestra la huella de lo ocurrido. Distinto es el panorama desde el escritorio en Quito. Hay que hacer una fiscalización estricta por si algún ratero estuvo por allí, como en el caso del sobreprecio escandaloso en servicios higiénicos, que se hizo público hace poco.(O)

Jacinto Velázquez Herrera, doctor en Jurisprudencia, Guayaquil