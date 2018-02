No cerrar el H. Becerra

El hospital León Becerra de Guayaquil está a punto de cerrar, cuánto dolor nos causa esta irresponsabilidad, cuántos niños morirán al no tener este hospital para curar sus dolencias, cuántas madres llorarán de angustia y todo porque el Gobierno nacional no le cancela el dinero, que tiene como obligación entregarle, para que pueda subsistir la institución guayaquileña.

Dicen que no hay plata, pero sí tienen para darle a Tame, empresa muy mal administrada que año tras año solo registra pérdidas, ¿qué significa un vuelo más a cualquier ciudad ante la vida de un niño? El hospital León Becerra, como todos decimos, sufre día a día con una lucha titánica de su directiva para poder mantenerse; no hay medicinas, no tiene cómo pagar a sus médicos, a sus empleados; no tiene cómo sobrevivir.

¿Qué hacemos los guayaquileños, los ciudadanos en Guayaquil, que soportamos con indiferencia cómo las instituciones guayaquileñas son mancilladas desde “arriba” y nos aniquilan? Ya es tiempo de luchar, ya es tiempo de revivir aquello de “madera de guerreros”; desde el más allá nos dice el expresidente del país y exalcalde de la ciudad ingeniero León Febres-Cordero: ¡Qué pasa aquí..., carajo!(O)

Martha Jurado Rodríguez, Guayaquil