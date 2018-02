Becada truncada

Mi hija en el 2014 obtuvo del Gobierno una beca para estudios superiores en un instituto, del cual se graduó como técnica superior en enfermería; ya consta en la Senescyt (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación).

Actualmente quiere continuar sus estudios para obtener el título de licenciada en enfermería, pero en la Senescyt le informaron que al aceptar la beca perdió la gratuidad para continuar estudiando en una institución pública, sin importar la carrera que desee seguir y que solo podrá hacerlo en una entidad particular, lo cual se complica en vista de que no le dan trabajo, pese a que lleva casi dos años buscándolo. Seguramente no es el único caso de jóvenes que no pueden seguir estudiando, ni conseguir trabajo. ¿Qué autoridad puede dar una solución a la situación de mi hija, que seguramente no será el único caso?(O)

Dina Rosenda Gudiño Riofrío, Guayaquil