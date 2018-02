Faltantes en Vinces

En Vinces, “París chiquito” (Los Ríos), el reloj público de la iglesia no funciona, la sirena de bomberos hace años no se escucha, el órgano electrónico japonés del templo San Lorenzo está dañado, también no se escucha en las misas.

El monumento a Cristo Redentor en Balzar de Vinces está sin iluminación, el malecón está destruido hace dos años por la corriente del río, los focos tricolores del antiguo municipio no se prenden, el mercado central está abandonado, las vías por la terminal terrestre tienen pésimo asfaltado. Los Ríos debe luchar por Vinces y más cantones.(O)

Remigio Carcelén Gómez, jubilado; Vinces, Los Ríos