Y ahora, ¿qué?

El triunfo en la consulta popular se perfila como el cenit de la presidencia de Lenín Moreno. Ganó con el apoyo de la mitad del país que votó contra él en las presidenciales. Votó por el Sí, por preferirlo sobre Correa y como aprecio por restituir la democracia.

Que no gobernará con la derecha, es su primera declaración importante tras el triunfo. Aseveración extraña, porque la derecha no busca gobernar con él. Lo que buscan sus principales opositores de 2017 es sucederlo en el poder en 2021, más aún cuando Moreno Garcés ha manifestado que no pretende reelegirse. Es de esperar que la oposición confronte.

Otro objetivo de la oposición sería impedir que para 2021 la economía se encuentre al borde de un descalabro. Es ahí donde el Gobierno podría esperar algo de auxilio de la oposición en la legislatura: cambios legales que enrumben la economía por buen camino.

Aquí, un problema de fondo: de las declaraciones presidenciales se desprende que el presidente busca que los correístas intransigentes, los que se opusieron incluso a que se les impida a los corruptos volver al poder, dejen de lado su lealtad al líder carismático, reconozcan que su momento ya pasó, y que colaboren con el nuevo gobernante. Lo cual requeriría continuar por el actual sendero: mantener una burocracia inflada e incrementar los programas sociales, consumiendo todo el ingreso petrolero, contratando más deuda externa, y subiendo impuestos. Además, circunscribir la fiscalización de la corrupción del Gobierno anterior a lo mínimo indispensable.

Con esto, el Gobierno estaría cayendo en una trampa de su propia creación. Los inversionistas considerarían inviable esa estrategia económica, y la inversión, nacional y extranjera, se mantendría a bajos niveles. Incluso la inversión minera, que se esperaba sea el puntal de la inversión extranjera en los próximos años, encajó un duro golpe al ceder el presidente a la presión de activistas ecológicos: renunció al ministro de Minas, e insinúa revisión de concesiones recientes.

Ante una falta de inversión privada, y de un programa de ajuste gradual del gasto corriente, la economía crecería a niveles demasiado bajos como para crear empleo, a pesar del creciente endeudamiento. El momento en que los acreedores digan no va más, la economía sufrirá una contracción, tan severa o más que la de 2016.

Con estas perspectivas, el altísimo nivel de aceptación presidencial se deterioraría paulatinamente, el Gobierno sería impopular en las postrimerías del período, y Rafael Correa buscaría retornar al poder (aunque no a la presidencia hasta que no haya una nueva reforma constitucional), como líder de la oposición más radical al Gobierno. Lo cual es posible, salvo que las cortes lo encuentren culpable de peculado y no pueda postularse a alcalde en 2019 o asambleísta en 2021.

El presidente nos puede sorprender. Es buen jugador de póker: sus palabras no revelan cuáles serán sus acciones. A lo mejor acepta que el electorado que le dijo Sí no quiere que continúen las políticas correístas. Podría anunciar un nuevo gabinete que incluya ciudadanos a tono con esa gran masa que votó por el Sí, no necesariamente afiliados a CREO o el PSC, y reduzca la presencia de correístas.

Esperemos. (O)