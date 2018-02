Dos Carolinas, no

Nadie puede discutir en Quito que el parque La Carolina es el espacio público de mayor congregación que tiene la capital. Todos los problemas que pueden señalársele son –en gran parte– consecuencia de la aceptación que tiene entre la ciudadanía. Cierto es que –lamentablemente– ha perdido mucha de su vegetación arbórea original, sobre todo por la construcción de las dos estaciones del metro, ubicadas dentro de sus predios. También es cierto que sus nuevos árboles plantados crecerán menos, o en menor velocidad que sus antecesores, debido a la gran cantidad de monóxido de carbono que emite el quintuplicado parque automotor de nuestros días. Sin embargo, estas y otras observaciones que le podamos hacer al parque La Carolina no le han impedido ser el lugar más concurrido en Quito. Pasa repleto durante los fines de semana; y durante los días laborables, se ve gente siempre en sus instalaciones.

En contraparte, el parque Bicentenario también cuenta con una gran concurrencia durante los fines de semana, pero esta contrasta con el número de personas que lo visitan de lunes a viernes. Recordemos que la ilusión inundaba a todos, tiempo atrás, cuando la idea de convertir al antiguo aeropuerto en un espacio verde y recreacional generaba un hermoso entusiasmo colectivo. Las normas municipales fueron reformadas para los lotes en las zonas circundantes al Bicentenario. En algunas partes, las nuevas reglas de juego permitirían incluso la construcción de hasta treinta pisos. Toda la gestión que varias administraciones municipales han hecho hasta la fecha muestran la intención de convertir al antiguo aeropuerto en el nuevo corazón del Quito norte. Sin embargo, tal aspiración no cuaja.

¿Cuál es la característica que posee La Carolina, y que no tiene el Bicentenario? ¿Qué le falta al Bicentenario para que podamos ver en él al detonador urbano que necesita dicho sector?

A primera vista, salta uno: la permeabilidad peatonal. La Carolina fue concebida desde sus inicios como parque. Eso implica que no tiene restricciones en ninguno de sus bordes para los peatones. Aunque la intención del peatón no sea ir al parque, lo usa como atajo para poder ir de un lado a otro. En el caso del Bicentenario, la situación es distinta. En los aeropuertos, la accesibilidad debe ser controlada. Nadie quiere un caminante circunstancial en una pista de aterrizaje. Ahora que el viejo aeródromo está siendo adaptado para volverse un parque, hay que tener en cuenta que no puede tratarse solamente de un parque con una sola fachada. Se está trabajando en el borde de la avenida Amazonas, pero aún no se toca su contraparte oriental. Originalmente, el proyecto consideraba la apertura de la fachada oriental, donde antes era el club de golf de la FAE, posiblemente con una extensión de la avenida Real Audiencia, hasta la avenida Galo Plaza. Puede que esta parte sea minúscula, dentro de la visión integral del parque, pero de aquel detalle puede depender el aumento de visitantes a sus instalaciones.

Esperemos que los trabajos del lado oriental se den pronto, para que Quito pueda disfrutar su nuevo espacio verde desde dos frentes.