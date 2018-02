Regeneren Santa Cecilia

Han pasado ya 5 años desde que solicité, por una carta en esta Sección de lectores, al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que hiciera regeneración urbana en la ciudadela Santa Cecilia. La publicación de mi carta en EL UNIVERSO fue el domingo 21 de octubre de 2012; tuvo un efecto, dijeron que el siguiente año 2013 iban a comenzar la regeneración, pero nada sucedió.

Nuevamente solicito al alcalde Nebot que preste atención a la ciudadela. De mis 32 años, 29 vivo en Santa Cecilia, no he visto entrar maquinaria para hacer arreglos de calles, veredas, poner adoquines en aceras, etcétera. Una de las calles, la 3, conocida también como callejón 16 en la manzana H5, está destruida, en esta hubo adoquines pero no puestos por la alcaldía sino por exvecinos.(O)

Joaquim Barragán Rovira, Guayaquil